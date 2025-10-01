Apple a demandé à la justice de rejeter le procès intenté par xAI, l’entreprise d’Elon Musk, autour d’OpenAI. La firme de Cupertino qualifie les allégations de pratiques anticoncurrentielles de « pures spéculations » et défend vigoureusement sa décision d’intégrer ChatGPT dans ses produits.

Une plainte jugée sans fondement

Dans une requête déposée au Texas, les avocats d’Apple ont attaqué le fondement même du procès lancé par xAI en août. Ils soutiennent que les accusations de conspiration avec OpenAI pour dominer le marché de l’intelligence artificielle reposent sur des « spéculations superposées à des spéculations ».

Selon Apple, la plainte de xAI exigerait de manière abusive que l’entreprise s’associe avec tous les autres chatbots d’IA générative. Les avocats soulignent que les lois antitrust n’imposent nullement une telle obligation, qui ignorerait des critères essentiels comme la qualité, la sécurité, la faisabilité technique ou les conditions commerciales des partenaires potentiels.

Apple défend son choix d’OpenAI comme un point de départ et non comme une finalité. Le document judiciaire affirme qu’il est « notoirement connu qu’Apple a l’intention de s’associer à d’autres chatbots d’IA générative » à l’avenir.

Cela fait référence à des informations selon lesquelles Apple est en discussion pour intégrer d’autres modèles d’IA, notamment Gemini de Google. Sundar Pichai, le patron de Google, avait d’ailleurs commenté publiquement l’existence de pourparlers avec Apple en avril. Apple se positionne donc comme un acteur ouvert à la concurrence et non comme le partenaire exclusif d’OpenAI, selon les avocats.

Apple a déjà répondu à xAI

Le procès, initié en août par xAI et X (anciennement Twitter), accusait Apple et OpenAI d’entraver l’innovation et de restreindre le choix des consommateurs dans le secteur de l’IA. L’entreprise d’Elon Musk réclamait des milliards de dollars de dommages et intérêts.

La plainte ciblait spécifiquement l’intégration de ChatGPT à Siri, ainsi que l’absence de l’application X et du chatbot Grok de la section « Indispensable » de l’App Store. C’est à l’ensemble de ces griefs qu’Apple répond aujourd’hui en demandant le classement de l’affaire.

Le fabricant d’iPhone avait déjà répondu cet été, en indiquant :