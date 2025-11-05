Pour orchestrer la refonte tant attendue de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle, Apple se tournera vers son principal concurrent, Google. Selon Bloomberg, un accord est en passe d’être finalisé pour intégrer un modèle personnalisé de Gemini, l’IA de Google. C’est une décision pragmatique pour combler un retard technologique avant qu’Apple ne dispose de sa propre solution.

Gemini pour faire tourner le nouveau Siri

Apple misera sur un modèle de Google Gemini de 1 200 milliards de paramètres pour reconstruire la technologie sous-jacente de Siri. Cette puissance de calcul éclipserait complètement le modèle actuel de 150 milliards de paramètres utilisé pour la version cloud d’Apple Intelligence. La décision a été prise plus tôt cette année après une période d’évaluation intensive des solutions du marché, incluant ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic.

Le partenariat est présenté comme une solution provisoire, le temps pour Apple de développer une technologie maison suffisamment performante. L’accord, qui coûterait environ 1 milliard de dollars par an à Apple, permettra de lancer ce nouveau Siri, dont le nom de code est Linwood, dès le printemps prochain avec iOS 26.4. Le projet est supervisé en interne par Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et macOS, et Mike Rockwell, le créateur de l’Apple Vision Pro.

Une intégration discrète qui préserve la confidentialité

Dans le cadre de cet accord, Google agirait comme un simple fournisseur technologique en coulisses, sans que le partenariat soit publiquement mis en avant. Le modèle Gemini de Siri serait spécifiquement en charge des fonctions de synthèse et de planification, qui aident l’assistant à analyser les informations et à exécuter des tâches complexes. D’autres fonctionnalités de Siri continueront de s’appuyer sur les modèles internes d’Apple.

Pour garantir la protection des données, un point essentiel pour Apple, le modèle de Google ne fonctionnera pas sur l’infrastructure de son créateur. Il sera hébergé sur les propres serveurs Private Cloud Compute d’Apple, assurant ainsi que les données des utilisateurs restent cloisonnées.

Malgré cette alliance de circonstance et la fuite de certains de ses talents en IA, Apple n’abandonne pas ses ambitions. Ses équipes travaillent déjà sur un modèle maison de 1 000 milliards de paramètres, espérant le rendre disponible dès l’année prochaine.