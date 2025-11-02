Après un retard important, la nouvelle version de Siri dopée à l’intelligence artificielle verra finalement le jour au printemps 2026. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette refonte majeure de l’assistant vocal d’Apple s’appuiera sur le système de son grand rival : Gemini de Google. Cette alliance surprenante vise à surmonter les défis techniques et à relancer un produit à la réputation ternie.

Siri avec IA va avoir besoin de Google Gemini pour fonctionner

Pour faire tourner son nouvel assistant, Apple paierait Google afin de développer un modèle personnalisé de Gemini. Ce dernier ne sera cependant pas directement visible par l’utilisateur. La technologie de Google fonctionnera en arrière-plan, hébergée sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, garantissant ainsi le maintien d’une interface utilisateur et d’une confidentialité propres à l’écosystème Apple.

Malgré cette collaboration technique, le succès n’est pas assuré. Mark Gurman prévient que « rien ne garantit que les utilisateurs l’adopteront, que cela fonctionnera d’une bonne manière ou que cela pourra réparer des années de dommages causés à la marque Siri ». Le défi est donc de taille pour redorer l’image de l’assistant.

Initialement annoncée lors de la WWDC de juin 2024 pour une sortie avec une version d’iOS 18, cette mise à jour majeure a été repoussée à 2026. Cette semaine, Tim Cook a indiqué qu’Apple « fait de bons progrès » en ce qui concerne le développement.

Pour accompagner ce lancement, Apple préparerait une offensive matérielle. Un produit avec un écran connecté (plus ou moins équivalent à un HomePod avec écran) devrait être dévoilé en même temps. De plus, les prochains HomePod mini et Apple TV seront conçus pour aider à mettre en valeur les capacités de ce Siri nouvelle génération, qui intégrera notamment une recherche Web améliorée par l’IA.