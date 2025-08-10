La refonte majeure de Siri s’appuyant sur Apple Intelligence avec App Intents, une fonctionnalité qui permettra entre autres à l’assistant vocal d’agir directement dans les applications, progresse. Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce lancement, initialement prévu pour iOS 18, est désormais attendu au printemps 2026, probablement avec iOS 26.4.

Une promesse ambitieuse retardée

Annoncée lors de la WWDC 2024, la nouvelle version de Siri avec de l’intelligence artificielle promet d’aller au-delà des simples réponses vocales en exécutant des tâches au sein des applications. Cependant, des retards dans le développement ont repoussé ce projet ambitieux. Apple n’aurait probablement pas dû annoncer ces fonctionnalités sans une version quasi finale en interne. Malgré ces contretemps, les progrès semblent concrets, bien que des défis subsistent, notamment pour garantir la fiabilité dans des contextes sensibles comme la santé ou la banque.

Apple collabore avec de grandes entreprises pour tester App Intents dans le nouveau Siri avant son déploiement. Cela inclut Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp et quelques développeurs de jeux. L’objectif est d’assurer un bon fonctionnement avec un large éventail d’applications.

Cependant, des inquiétudes internes persistent : la précision est cruciale dans certains domaines et Apple envisage de limiter fortement ce que Siri peut faire ou d’exclure totalement les catégories sensibles. Cette prudence reflète la volonté de l’entreprise d’éviter des erreurs critiques qui pourraient ternir davantage la réputation de Siri, déjà critiquée dans la course à l’IA.

Une concurrence féroce dans l’IA

Avec cette refonte, Apple mise gros pour repositionner Siri face à la concurrence. Le système App Intents, accompagné d’une campagne marketing d’envergure, pourrait redéfinir l’expérience utilisateur sur iOS. Si le fabricant d’iPhone parvient à surmonter les obstacles techniques, cette mise à jour pourrait marquer un tournant.

En revanche, un échec dans des scénarios critiques pourrait compliquer la position d’Apple dans le paysage de l’intelligence artificielle. Apple doit réellement se réveiller dans ce domaine. Des acteurs comme ChatGPT, Gemini, Claude et d’autres arrivent à être beaucoup plus efficaces. Certes, tout passe par leurs serveurs, là où Apple Intelligence fonctionne essentiellement en local, ce qui a un impact.