Apple se fixe un créneau en interne afin de lancer le nouveau Siri, qui repose sur l’intelligence artificielle, au printemps 2026, selon Bloomberg. Cette échéance rejoint ce que des cadres de l’entreprise ont révélé lors d’interviews suivant la WWDC 2025.

Un retard du nouveau Siri pour 2026

Lors d’interviews après la WWDC 2025, Craig Federighi, responsable logiciel, et Greg Joswiak, chef du marketing, ont reconnu des problèmes avec Siri. Initialement prévues pour iOS 18.4, les fonctionnalités personnalisées de l’assistant ont été repoussées en raison de soucis de qualité lors des tests. Apple a opté pour une nouvelle architecture plus robuste, ce qui a entraîné un délai d’un an. La société veut s’assurer que les fonctionnalités répondent à ses standards.

Ce report positionne le lancement avec la mise à jour iOS 26.4, qui devrait sortir en mars ou avril 2026. Si les tests des prochaines semaines sont concluants, Apple pourrait teaser les nouveautés dès septembre lors de la présentation de l’iPhone 17, selon Bloomberg. Cependant, l’entreprise reste prudente après les critiques et les dépôts de plaintes liées au retard initial, qui ont frustré les acheteurs d’iPhone 16 attirés par les promesses du nouveau Siri.

Les fonctionnalités en lien avec Apple Intelligence

Annoncées à la WWDC 2024, les améliorations de Siri avec Apple Intelligence incluent :

Contexte personnel : Siri pourra exploiter les données des applications, comme Messages ou Mail, pour répondre à des requêtes spécifiques (par exemple, des détails sur un vol).

Conscience de l'écran : l'assistant comprendra ce qui est sur l'écran pour des interactions plus naturelles.

Intégration approfondie avec les applications : Siri offrira des commandes précises, comme modifier un rendez-vous dans une application.

Ces capacités, déjà vantées dans les publicités de l’iPhone 16, visent à rendre Siri plus intuitif et polyvalent.

Naturellement, le retard a terni l’image d’Apple, mais l’entreprise mise sur une sortie irréprochable en 2026 pour reconquérir la confiance des utilisateurs. Un nouvel aperçu lors du lancement de l’iPhone 17 pourrait raviver l’intérêt, à condition que les tests confirment la stabilité des fonctionnalités. iOS 26, actuellement en bêta pour développeurs, sera disponible pour le grand public à l’automne, mais les nouveautés Siri nécessiteront un délai supplémentaire.