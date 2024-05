Siri va enfin avoir le droit à une toute nouvelle version et la présentation se fera lors de la WWDC 2024 le 10 juin prochain, selon le New York Times. Apple va utiliser de l’intelligence artificielle générative, la technologie qui est entre autres utilisée par ChatGPT.

Siri 2.0 arrive bientôt avec de l’IA

Le choix de complètement revoir Siri a eu lieu l’année dernière, lorsque Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, et John Giannandrea, vice-président de l’IA chez Apple, ont testé ChatGPT pendant plusieurs semaines. Ils ont bien compris que le chatbot d’OpenAI était nettement plus performant que Siri, que ce soit pour la rapidité d’exécution, la qualité des réponses, le fait de pouvoir avoir de « vraies » conversations avec un suivi, et plus encore.

La nouvelle version de Siri avec l’IA générative devrait lui permettre d’être plus conversationnelle, de comprendre le contexte et de répondre plus raisonnablement. La version actuelle de Siri est en grande partie un système de questions et de réponses ponctuelles, qui se trompe souvent sur les intentions de l’utilisateur. Le nouveau assistant sera également capable de résumer les messages et les notifications. Apple se targue d’avoir une approche plus privée que ses concurrents car la société traitera la plupart des demandes entièrement sur l’appareil plutôt que de relayer les commandes dans le cloud.

Dans le même temps, des dirigeants d’Apple craignent que l’IA ne menace la part de marché de l’iPhone, car elle a le potentiel de devenir un système d’exploitation plus convaincant, avec un écosystème d’applications d’IA qui saperait l’App Store et donc la commission de 30%. Apple craint que l’iPhone ne devienne une brique par rapport à d’autres technologies.

La présentation d’iOS 18 avec le nouveau Siri se fera le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Il est bon de noter que certaines fonctionnalités seraient réservées aux appareils récents, comme les iPhone 15 et iPad Pro M4.