La nouvelle version de Siri qui s’appuie sur l’intelligence artificielle verra bel et bien le jour en 2026, comme l’annonce aujourd’hui Tim Cook. Le patron d’Apple a fait la déclaration en marge de la publication des résultats financiers de la société.

Siri avec Apple Intelligence arrivera bien l’année prochaine

Tim Cook a indiqué à Reuters qu’Apple « fait de bons progrès » au niveau du développement du nouveau Siri avec IA. Il a précisé à CNBC que la sortie est toujours programmée pour 2026. Le dirigeant n’a pas communiqué une date de sortie précise, mais les fuites ont indiqué qu’Apple visait une arrivée au printemps, probablement avec iOS 26.4 ou iOS 26.5.

Pour rappel, l’annonce initiale du nouveau Siri plus intelligent a eu lieu à la WWDC en juin 2024. Cela aurait dû être disponible avec une mise à jour d’iOS 18, mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Apple a ensuite annoncé un report pour 2026, confirmant qu’il lui fallait du temps supplémentaire pour le développement.

Les améliorations de Siri seront les suivantes :

Contexte personnel : Siri puisera dans les données des applications pour répondre à des requêtes spécifiques, comme des détails sur des e-mails ou messages.

Siri puisera dans les données des applications pour répondre à des requêtes spécifiques, comme des détails sur des e-mails ou messages. Conscience de l’écran : l’assistant comprendra ce qui est affiché pour des interactions plus naturelles.

l’assistant comprendra ce qui est affiché pour des interactions plus naturelles. Contrôles par application : Siri offrira des commandes plus précises, comme modifier un rendez-vous directement dans une application.

Il est bon de noter que le nouvel assistant d’Apple ne sera pas un chatbot à proprement parler comme peut l’être ChatGPT. L’idée est de proposer des fonctionnalités d’IA un peu partout.