Le nouveau Siri avec les fonctions d’intelligence artificielle, qui a été reporté à 2026, progresse bien si l’on en croit Tim Cook. Le patron d’Apple a fait cette déclaration lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers.

Du progrès pour le nouveau Siri avec IA

Voici ce que Tim Cook a déclaré :

Nous progressons bien dans le développement d’une version plus personnalisée de Siri et nous prévoyons de lancer ces fonctionnalités l’année prochaine, comme nous l’avions annoncé précédemment. Du point de vue de l’IA, notre objectif est d’intégrer à la plateforme des fonctionnalités d’IA profondément personnelles, privées et parfaitement intégrées. Et bien sûr, nous l’avons déjà fait avec plus de 20 fonctionnalités d’Apple Intelligence, allant de l’intelligence visuelle au nettoyage [sur les photos], en passant par les outils d’écriture et bien d’autres encore.

La présentation initiale du nouveau Siri avec IA remonte à la WWDC 2024. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu et il y a des problèmes dans le développement. En mars, Apple a annoncé que la nouvelle version de l’assistant sortira finalement en 2026 et non en 2025 comme cela aurait dû se passer.

Les nouvelles fonctionnalités permettront de mieux comprendre le contexte de l’utilisateur, d’améliorer la visibilité à l’écran et d’offrir des contrôles plus approfondis pour chaque application. Lors de la présentation l’an dernier, Apple a montré une utilisatrice d’iPhone demandant à Siri des informations sur le vol de sa mère et ses réservations pour le déjeuner, à partir des informations contenues dans les applications Mail et Messages.