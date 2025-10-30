Apple vient de publier les résultats du quatrième trimestre de son année fiscale 2025. Cela correspond au troisième trimestre dans notre calendrier.

Les résultats financiers couvrent la période de juillet à septembre 2025. Celle-ci fut notamment l’occasion d’avoir le lancement des iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Il est toutefois bon de noter que leur commercialisation a eu lieu vers la fin septembre. Ainsi, les nouveaux iPhone représentent seulement une petite partie des ventes trimestrielles totales des iPhone. Il faudra attendre le prochain trimestre pour avoir des données complètes.

Les résultats financiers d’Apple du T4 2025

Le chiffre d’affaires a été de 102,47 milliards de dollars contre 94,93 milliards de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 8 %. C’est un chiffre d’affaires record pour le quatrième trimestre fiscal d’Apple. Le bénéfice net fut de 27,47 milliards de dollars contre 22,96 milliards de dollars à base comparable, en hausse de 6,6 %. De son côté, le bénéfice par action a été de 1,85 dollar contre 1,64 dollar auparavant.

Voici le détail :

iPhone : 49,03 milliards de dollars de revenus ( + 6,06 % par rapport à la même période il y a un an)

par rapport à la même période il y a un an) Mac : 8,73 milliards de dollars ( +12,68 % )

) iPad : 6,95 milliards de dollars de revenus ( +0,03 % )

) Apple Watch et autres accessoires : 9,01 milliards de dollars ( -0,32 % )

) Services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) : 28,75 milliards de dollars ( +15,13 % )

En comparaison, les analystes avaient misé sur un chiffre d’affaires de 102,24 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,77 dollar. Pour ce qui est du chiffre d’affaires pour les ventes d’iPhone, les analystes s’attendaient à 50,19 milliards de dollars.

Puisque l’année fiscale 2025 d’Apple est terminée, c’est l’occasion de faire les comptes. Sur les 12 mois, le chiffre d’affaires a été de 416,16 milliards de dollars, soit une hausse de 6,43 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net a été de 112,01 milliards de dollars, en hausse de 20,44 %. Là aussi, il s’agit d’un record, aussi bien pour le chiffre d’affaires annuel que pour le bénéfice net.

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Apple (AAPL) en post-séance à la Bourse est à 275 dollars, en hausse de 1,33 %.

Déclaration des dirigeants

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple est très fier d’annoncer un chiffre d’affaires record de 102,5 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, incluant un chiffre d’affaires record pour l’iPhone et un chiffre d’affaires record pour les services. En septembre, nous avons été ravis de lancer notre meilleure gamme d’iPhone jamais conçue, comprenant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et Pro Max, ainsi que l’iPhone Air. De plus, nous avons lancé les fantastiques AirPods Pro 3 et la toute nouvelle gamme d’Apple Watch. Avec les MacBook Pro et iPad Pro récemment annoncés, équipés de la puissante puce M5, nous sommes ravis de partager notre gamme de produits la plus extraordinaire à l’approche des fêtes de fin d’année.

