La division intelligence artificielle d’Apple fait face à une vague de départs de ses meilleurs talents, principalement vers Meta. Le dernier en date, Ke Yang, qui pilotait le développement crucial de la recherche Web pour Siri, a quitté l’entreprise. Ce départ fragilise les efforts d’Apple pour combler son retard dans la course à l’IA.

Un départ stratégique qui fragilise la refonte de Siri

Nommé il y a quelques semaines à peine à la tête de l’équipe Answers, Knowledge and Information (AKI), Ke Yang était une figure centrale du projet de refonte de Siri, prévu pour mars 2026. Son équipe était chargée de doter l’assistant vocal de capacités de recherche Web avancées pour le rendre plus conversationnel, à la manière de ChatGPT, et ainsi concurrencer les offres d’OpenAI, Perplexity ou Google Gemini. Bloomberg rapporte que Meta a pu le débaucher.

Considéré comme le cadre le plus éminent travaillant sur cette initiative au sein du groupe d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique d’Apple (AIML) de John Giannandrea, son départ laisse un vide important. Pour pallier cette situation, l’équipe AKI a été transférée sous la supervision de Benoit Dupin, un adjoint de John Giannandrea chargé de l’infrastructure cloud pour le machine learning.

Une série de départs massifs qui profitent à Meta

Le cas de Ke Yang n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un exode continu de chercheurs IA de haut niveau. L’équipe Apple Foundation Models, responsable des modèles d’IA fondamentaux de l’entreprise, a perdu environ une douzaine de ses membres. Parmi eux, son fondateur et scientifique principal, Ruoming Pang, ainsi que le chercheur Chong Wang, ont tous deux rejoint Meta. L’entreprise de Mark Zuckerberg a également recruté Frank Chu, un autre dirigeant de l’IA d’Apple, en août.

Cette fuite des cerveaux ne semble pas terminée, plusieurs membres restants de l’équipe s’attendant à d’autres départs dans les mois à venir. L’attraction de Meta, qui construit un nouveau groupe IA baptisé Superintelligence Labs, semble particulièrement forte.

Instabilité et réorganisation en pleine course à l’IA

Ces départs en série soulignent l’instabilité qui règne au sein des équipes IA d’Apple, à un moment où l’entreprise tente de rattraper son retard sur des concurrents comme OpenAI et Google. Cette fragilité est d’autant plus marquée qu’Apple mènerait des entretiens pour trouver un remplaçant externe à John Giannandrea, le plus haut responsable de l’IA de l’entreprise.

La refonte de Siri, projet mené conjointement par les équipes d’IA et celles d’ingénierie logicielle supervisées par Craig Federighi, se retrouve ainsi affaiblie par le départ de l’un de ses principaux architectes.