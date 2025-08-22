Meta poursuit sa campagne agressive de recrutement chez Apple, avec Bloomberg révélant l’embauche de Frank Chu, un autre chercheur clé de l’équipe IA du fabricant d’iPhone.

Nouvelle bascule d’Apple vers Meta

Après avoir recruté Ruoming Pang, ancien responsable de l’équipe des modèles de fondation (AFM) d’Apple, Meta a rapidement attiré plusieurs de ses collaborateurs proches. Frank Chu, qui dirigeait les équipes IA d’Apple axées sur l’infrastructure cloud, l’entraînement des modèles et la recherche, devient le sixième chercheur IA d’Apple à rejoindre Meta en seulement sept semaines.

Il intègre Superintelligence Labs, une division d’élite pour l’IA créée par Mark Zuckerberg afin d’accélérer les avancées en intelligence artificielle, avec une vision ambitieuse d’atteindre une superintelligence artificielle surpassant les capacités humaines.

Fait notable, Meta a annoncé cette semaine en interne un gel des embauches en raison d’un prétendu chaos interne et d’abandons au sein de ses propres équipes IA. Cependant, l’embauche de Frank Chu montre que Meta fait des exceptions pour des talents stratégiques, offrant des offres de rémunération massives – comme celle de Ruoming Pang, qui va gagner 200 millions de dollars sur plusieurs années. Ces incitations financières, combinées à l’accès à des ressources comme 30 000 GPU pour le développement IA, rendent Meta particulièrement attractif pour les chercheurs de haut niveau.

Un défi pour Apple

Ces départs successifs accentuent les difficultés d’Apple dans le domaine de l’IA. La perte de talents clés fragilise l’équipe AFM, qui développe les technologies au cœur d’Apple Intelligence. Apple a tenté de retenir ses chercheurs en augmentant les salaires de l’AFM, mais ces hausses restent bien inférieures aux offres de Meta.

Cette fuite des cerveaux alimente une perception publique qu’Apple est à la traîne dans la course à l’IA, face à des concurrents comme OpenAI, Google et Meta. Récemment, Tim Cook, patron d’Apple, a organisé une réunion avec les employés pour répondre à ces préoccupations, promettant des investissements massifs pour rattraper le retard en IA, bien que des doutes subsistent sur la capacité d’Apple à rivaliser sans partenariats externes, comme avec OpenAI ou Anthropic.

Une restructuration chez Meta

Parallèlement, Meta restructure son organisation IA, marquant sa quatrième réorganisation en six mois pour intégrer ses nouvelles recrues et aligner ses équipes sur sa vision à long terme. Le Superintelligence Labs, dirigé par des figures comme Ruoming Pang, vise à unifier les équipes de recherche fondamentale (FAIR), les équipes de modèles d’IA et les équipes produits.

Ce remaniement intervient alors que Meta investit des centaines de milliards de dollars dans l’infrastructure IA, selon Mark Zuckerberg, notamment dans des data center pour supporter les besoins en calcul intensif.