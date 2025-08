Tim Cook a organisé une réunion générale avec les employés d’Apple pour aborder les ambitions de l’entreprise en matière d’intelligence artificielle. Le dirigeant a livré un discours mobilisateur, positionnant Apple Intelligence et l’IA de manière plus générale comme une priorité stratégique absolue pour la société.

L’IA, une révolution plus importante que le smartphone

Durant cette intervention relayée par Bloomberg, Tim Cook a formulé une prédiction audacieuse : l’intelligence artificielle dépassera l’impact du smartphone et d’Internet sur notre société. Cette déclaration marque un tournant dans la communication d’Apple, traditionnellement plus mesurée sur les technologies.

Le dirigeant n’a laissé aucune ambiguïté sur l’engagement de son entreprise. « Apple doit le faire. Apple le fera. C’est en quelque sorte à nous de saisir cette opportunité. Nous ferons l’investissement nécessaire pour y parvenir », a-t-il affirmé devant ses équipes, selon Bloomberg.

Tim Cook a rappelé la philosophie historique d’Apple concernant l’adoption technologique. L’entreprise a rarement été pionnière dans de nouveaux segments, préférant perfectionner et révolutionner des concepts existants.

« Nous avons rarement été les premiers. Il y avait un PC avant le Mac ; il y avait un smartphone avant l’iPhone ; il y avait de nombreuses tablettes avant l’iPad ; il y avait un lecteur MP3 avant l’iPod », a souligné le dirigeant. Cette approche suggère qu’Apple entend transformer radicalement le paysage de l’IA plutôt que simplement participer à la course technologique.

Des investissements massifs en perspective

Cette réunion interne fait suite aux résultats financiers trimestriels, où Tim Cook avait déjà évoqué les plans d’investissement d’Apple dans l’intelligence artificielle. Le dirigeant s’était alors montré ouvert à des acquisitions stratégiques pour accélérer la feuille de route de l’entreprise.

Apple a déjà entamé des discussions avec plusieurs acteurs majeurs du secteur de l’IA. Des discussions ont eu lieu avec Perplexity et le français Mistral concernant une acquisition potentielle d’envergure. Parallèlement, le fabricant d’iPhone explore l’utilisation de technologies développées par OpenAI (ChatGPT) ou Anthropic (Claude) pour sa version de Siri basée sur les grands modèles de langage.

Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, était également présent lors de cette réunion pour détailler les évolutions de Siri. Il a révélé que les efforts de refonte architecturale de l’assistant vocal donnent des résultats encourageants.

« Cela nous a mis en position non seulement de livrer ce que nous avons annoncé, mais de fournir une mise à niveau bien plus importante que nous l’avions envisagé. Il n’y a aucun projet que les gens prennent plus au sérieux », a déclaré Craig Federighi. Cette semaine, Tim Cook a assuré que le développement du nouveau Siri basé sur l’intelligence artificielle progresse bien et sortira en 2026.

Une bataille pour les talents face à Meta

Cette mobilisation interne intervient dans un contexte concurrentiel particulièrement tendu. Meta intensifie ses efforts de recrutement d’experts en intelligence artificielle, proposant des offres considérables pour attirer les meilleurs profils.

Plusieurs ingénieurs spécialisés dans l’IA ont quitté Apple pour rejoindre l’entreprise de Mark Zuckerberg, provoquant une baisse du moral au sein des équipes. Cette hémorragie de talents explique probablement la nécessité pour Tim Cook et Craig Federighi de rassurer leurs employés sur l’engagement d’Apple dans ce domaine stratégique.

Un enjeu existentiel pour Apple

Cette offensive de communication interne révèle l’importance cruciale que revêt l’intelligence artificielle pour l’avenir d’Apple. L’entreprise, longtemps perçue comme en retard sur ce segment comparativement à Google (Gemini), Microsoft (Copilot) ou OpenAI (ChatGPT), semble désormais décidée à rattraper son retard.

L’ampleur des investissements annoncés et la détermination affichée par la direction suggèrent qu’Apple considère l’IA comme un enjeu existentiel. Cette technologie pourrait déterminer sa capacité à maintenir sa position dominante sur le marché des appareils connectés dans les années à venir.