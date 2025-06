Apple réfléchit sérieusement à abandonner ses propres modèles d’intelligence artificielle au profit de solutions externes, comme Claude d’Anthropic ou ChatGPT d’OpenAI, pour la nouvelle version de Siri prévue pour 2026. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino a entamé des discussions avec ces deux acteurs majeurs de l’IA. L’objectif est de proposer enfin un assistant vocal à la hauteur de la concurrence, après des années de retards et de déceptions.

Un revirement stratégique complet pour l’IA et Siri

Jusqu’ici, Apple misait sur ses technologies maison, comme les Apple Foundation Models, pour alimenter Siri. Mais les tests internes ont révélé des lacunes. Mike Rockwell, responsable de Siri, et Craig Federighi, chargé de l’ingénierie logicielle, ont donc lancé une évaluation poussée des modèles externes. Résultat : ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic semblent les plus adaptés aux besoins de Siri. D’ailleurs, Apple estimerait qu’Anthropic serait plus intéressant qu’OpenAI s’il fallait faire un seul choix.

Pour préserver la confidentialité des utilisateurs, Apple souhaite héberger ces modèles sur ses propres serveurs cloud (Private Cloud Compute). Une approche déjà utilisée pour ses solutions internes.

Ce choix de s’appuyer sur des grands modèles de langage (LLM) externes est déjà une réalité chez la concurrence. Par exemple, Samsung propose Galaxy AI, mais beaucoup de fonctionnalités d’intelligence artificielle se reposent en réalité sur Gemini, à savoir l’IA de Google. Il y a aussi Amazon qui dépend d’Anthropic pour Alexa+.

Des tensions internes et des défis à relever

Cette possible bascule vers des technologies tierces ne fait pas l’unanimité. Certains ingénieurs d’Apple, frustrés, estiment que ce choix sous-entend un échec de leurs efforts. D’autant que des concurrents comme Meta proposent des salaires bien plus attractifs pour attirer les talents en IA.

Par ailleurs, les négociations avec Anthropic butent sur des désaccords financiers. La start-up réclamerait des milliards de dollars par an, un montant qui grimperait rapidement. Si aucun accord n’est trouvé, Apple pourrait se tourner vers OpenAI ou d’autres partenaires.

En attendant, la firme continue de développer ses propres modèles, tout en ouvrant progressivement son écosystème à des solutions externes. Les développeurs pourront bientôt intégrer ChatGPT ou Claude dans Xcode, par exemple.

Une chose est sûre : Apple ne veut plus être à la traîne en matière d’IA. Le choix d’un partenaire externe pour Siri marquerait un tournant majeur dans sa stratégie.