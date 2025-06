Apple rencontre des difficultés pour mettre à niveau Siri avec des fonctions d’intelligence artificielle avancées. D’anciens cadres de l’entreprise ont discuté de ce sujet avec le Financial Times.

Difficultés techniques dans la refonte de Siri

Apple travaille à intégrer de grands modèles de langage (LLM) pour transformer Siri, en un assistant véritablement conversationnel. Cependant, d’anciens responsables rapportent que ce processus a généré des bugs, un problème moins fréquent chez des concurrents comme OpenAI, qui ont conçu leurs assistants vocaux basés sur l’IA générative de zéro. Un ancien dirigeant d’Apple explique que tenter d’améliorer Siri de manière incrémentale, qualifiée de « gravir la colline », était voué à l’échec. Une reconstruction complète aurait été nécessaire et « il est clair qu’ils ont trébuché », dit l’ancien cadre.

Les échecs répétés à déployer les fonctionnalités d’Apple Intelligence annoncées précédemment ont tempéré les attentes pour la WWDC 2025. Siri, au cœur des ambitions d’Apple pour des capacités « agentiques » (capacité à agir de manière autonome en fonction du contexte), est considéré comme un élément clé pour les iPhone et autres appareils. Cependant, les améliorations promises pour Siri, qui ont été annoncées l’an dernier, ne sont toujours pas disponibles. Tim Cook, patron d’Apple, a récemment admis que la technologie n’a pas atteint le « haut standard de qualité » de l’entreprise et prend « un peu plus de temps que prévu ».

Concurrence et obstacles stratégiques

Depuis le lancement de ChatGPT fin 2022, les assistants vocaux d’OpenAI, Google et Perplexity ont surpassé Siri, jugé en retard par un ancien employé ayant travaillé sur la technologie. Ces concurrents exploitent des modèles d’IA plus puissants et ont redéfini les standards des interactions conversationnelles. Apple a tenté de riposter en mettant l’accent sur Apple Intelligence lors de la WWDC de l’année dernière, promettant un Siri amélioré capable de lire l’écran, d’utiliser des informations contextuelles et d’agir au sein des applications. Toutefois, bien que certaines fonctionnalités, comme les outils d’écriture, Image Playground, Genmoji et l’intelligence visuelle, soient disponibles, les améliorations majeures de Siri se font toujours attendre.

Les défis d’Apple ne se limitent pas à la technique. Un manque de stratégie unifiée en matière d’IA, exacerbé par des équipes de direction fragmentées, a freiné les progrès. Un ancien dirigeant note que les cadres ont initialement hésité à allouer un budget suffisant pour développer ces technologies. De plus, l’accent mis par Apple sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, avec des modèles d’IA plus petits fonctionnant localement sur les appareils, ajoute une couche de complexité. Cette approche, bien que louable pour la protection des données, complique le développement par rapport aux solutions basées sur le cloud de ses concurrents.

Rien d’important pour l’IA à la WWDC 2025 ?

Ces difficultés ont conduit à des réorganisations au sein d’Apple. En effet, John Giannandrea, recruté chez Google en 2018 pour diriger les efforts en IA, a perdu la division Siri, confiée à Mike Rockwell, qui a été le responsable de l’Apple Vision Pro. Ce changement reflète les tensions internes et la nécessité d’une nouvelle approche pour surmonter les obstacles.

Enfin, demain aura lieu la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Et les fuites ont suggéré que les annonces d’Apple par rapport à l’intelligence artificielle sur iOS 26 seront assez légères. Notamment, il n’y aurait pas le fameux Siri qui a fait son apparition l’an dernier et qui n’est toujours pas disponible.