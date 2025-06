À l’occasion de la WWDC 2025 le 9 juin, Apple dévoilera une série d’améliorations pour Apple Intelligence au niveau d’iOS 26 et de ses autres systèmes d’exploitation. Ces nouveautés de l’IA, révélées par Bloomberg, touchent divers domaines. Les voici.

Traduction en temps réel : une évolution pour les appels et messages

L’une des avancées les plus marquantes concerne l’intégration de la traduction automatique à travers iOS 26 et les autres systèmes d’exploitation d’Apple. Lancée il y a quelques années avec l’application Traduire, cette fonctionnalité s’étendra désormais à l’ensemble des plateformes via Apple Intelligence. Les utilisateurs pourront bénéficier de traductions en direct lors d’appels téléphoniques ou dans les messages. De plus, les possesseurs d’AirPods auront accès à la traduction de conversations en temps réel.

Cette initiative vise à simplifier les échanges multilingues, rendant les appareils Apple plus polyvalents. Bien que Google ait une longueur d’avance à ce niveau, Apple mise sur une bonne intégration et une expérience utilisateur soignée pour se démarquer.

Genmoji et des modèles d’IA ouverts aux développeurs

Les Genmojis gagneront en flexibilité. Les utilisateurs pourront désormais créer un Genmoji en combinant deux emojis standards existants.

Pour les développeurs, l’annonce la plus significative concerne l’ouverture des modèles de langage d’Apple Intelligence. Ces grands modèles, qui alimentent des fonctionnalités comme les outils d’écriture, les Genmojis et la synthèse de texte, seront accessibles pour la première fois. Les créateurs d’applications tierces pourront ainsi concevoir leurs propres fonctionnalités IA en s’appuyant sur la technologie d’Apple, disponible à la fois pour une utilisation en local et dans le cloud.

Par ailleurs, Apple dévoilera une version améliorée de ses modèles de fondation, optimisés pour une intégration locale et à distance. Cette avancée offrira aux développeurs plus de flexibilité pour enrichir leurs applications avec des capacités IA avancées.

Raccourcis et batterie : l’IA au service de l’efficacité

L’application Raccourcis bénéficiera également d’une mise à jour sur iOS 26, tirant parti des modèles d’Apple Intelligence pour automatiser davantage de tâches. Cette refonte devrait simplifier la création de flux de travail personnalisés, un atout pour les utilisateurs avancés.

En parallèle, Apple développe un mode d’optimisation de l’autonomie pour les iPhone basé sur l’IA. Cette fonctionnalité, conçue en lien avec le futur iPhone 17, plus fin et doté d’une batterie plus petite, vise à prolonger l’autonomie. Toutefois, le lancement de la fonctionnalité pourrait ne pas se faire avec la bêta d’iOS 26 et attendre la sortie de l’iPhone 17 Air en septembre.

Siri et intégrations tierces : des projets encore en gestation

Contrairement aux attentes, Siri ne connaîtra pas de refonte majeure lors de la WWDC 2025. Une version avancée, annoncée à la WWDC 2024 et capable d’accéder aux données personnelles et de contrôler précisément les applications, est toujours préparation. Cependant, ce projet n’est pas prêt.

De même, l’intégration de l’IA Gemini de Google, comme alternative à ChatGPT pour Siri et les outils d’écriture, ne sera pas annoncée à la WWDC 2025. Bien que Sundar Pichai, patron de Google, a laissé entendre qu’un accord était proche, Apple attendrait de voir l’issue du procès opposant Google au département de la Justice aux États-Unis concernant les pratiques de monopole.

Xcode et IA tierce : un écosystème en expansion

Enfin, Apple présentera une nouvelle version de Xcode, son environnement de développement, intégrant des modèles de langage tiers. Ces modèles pourront être exécutés localement sur Mac ou à distance, offrant aux développeurs plus d’options pour créer des applications innovantes. En interne, Apple utilise déjà Claude d’Anthropic.