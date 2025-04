La refonte de Siri s’appuyant sur Apple Intelligence cache une série de tensions internes, comme le détaille aujourd’hui The Information. Apple a d’abord envisagé une double approche : un petit modèle (Mini Mouse) pour fonctionner localement sur iPhone et un plus puissant (Mighty Mouse) dédié au cloud. Finalement, l’équipe dirigeante a abandonné cette idée pour un unique modèle via le cloud, avant de multiplier les revirements techniques. Ces hésitations ont exaspéré les ingénieurs, poussant certains à quitter l’entreprise.

ChatGPT ignoré, Siri en retard

En plus des contraintes liées à la confidentialité des données, des conflits internes ont freiné les progrès de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Plusieurs anciens employés du département d’IA d’Apple pointent du doigt un manque de leadership, une culture trop détendue et une aversion pour le risque. Résultat ? Le groupe dédié au machine learning est surnommé « AIMLess » (en référence à son manque de direction), tandis que Siri se voit comparé à une « patate chaude », constamment repassée d’une équipe à l’autre sans réelles avancées.

Les désaccords ne portaient pas uniquement sur la stratégie technique. Des tensions sont aussi apparues autour des salaires, des promotions et même des horaires de travail, certains membres de l’équipe d’IA réclamant des avantages jugés disproportionnés.

Alors que le monde découvrait ChatGPT fin 2022, Apple n’a pas perçu l’urgence de la situation. John Giannandrea, responsable de l’IA au sein de la situation, a même déclaré en interne que les chatbots comme ChatGPT n’apportaient pas une grande valeur aux utilisateurs. Pourtant, dès 2023, les ingénieurs d’Apple recevaient une consigne stricte : interdiction d’intégrer des modèles externes dans les produits finaux, même si leurs propres technologies étaient moins performantes que celles d’OpenAI.

Des priorités surprenantes

Sous la direction de Robby Walker, l’équipe Siri s’est concentrée sur des améliorations marginales. Par exemple, supprimer le « Dis » de « Dis Siri » a nécessité plus de deux ans de développement. Un projet visant à doter Siri d’une meilleure intelligence émotionnelle, capable de détecter la détresse chez l’utilisateur, a quant à lui été purement abandonné.

Apple avait pourtant des ambitions plus larges, notamment avec le projet « Link » destiné au Vision Pro. L’objectif ? Permettre de naviguer sur le Web, redimensionner des fenêtres ou encore gérer des commandes vocales multiples dans un espace virtuel partagé. Mais ces fonctionnalités ont finalement été abandonnées, l’équipe de Siri n’étant pas parvenue à les concrétiser.

Une démo trompeuse à la WWDC

Lors de la WWDC 2024, Apple a présenté des démonstrations notables de Siri : analyse d’e-mails pour suivre un vol en direct, rappel automatique d’un déjeuner via Messages, etc. Problème : ces fonctionnalités n’existaient pas vraiment. Certains membres de l’équipe Siri ont d’ailleurs été surpris par cette démo, étant donné qu’ils n’avaient jamais vu ces capacités en action.

Seul élément réellement opérationnel sur les appareils de test ? L’animation du ruban coloré autour de l’écran au moment d’activer Siri. Une entorse notable à la tradition d’Apple, qui ne dévoile habituellement que des fonctionnalités prêtes à être commercialisées.

Un espoir malgré tout

Certains employés gardent confiance, notamment grâce à l’implication de Craig Federighi et Mike Rockwell. Le premier a même ordonné aux ingénieurs de faire « tout ce qui est nécessaire pour créer les meilleures fonctionnalités IA », quitte à utiliser des modèles open source externes plutôt que ceux développés en interne.

Reste à savoir si cette nouvelle approche suffira à rattraper le retard accumulé. Pour Apple, la crédibilité de son intelligence artificielle en dépend étant donné le fiasco existant. La société a déjà annoncé que le nouveau Siri est reporté à l’année prochaine. Il aurait déjà dû être disponible.