Apple a décidé de réorganiser l’équipe de direction de Siri dans le but de revitaliser ses efforts en intelligence artificielle, un domaine où l’entreprise accuse un retard par rapport à ses principaux concurrents. Cette réorganisation survient après une série de contretemps et d’échecs dans le développement des technologies d’IA, avec Apple Intelligence qui était censé être un point fort de l’iPhone 16. Mais les principales nouveautés de Siri ont été reportées à 2026.

Un changement de leadership pour Siri

Dans le cadre de cette réorganisation, Mike Rockwell, précédemment à la tête du groupe de l’Apple Vision Pro, prend désormais la direction de Siri, comme le révèle Bloomberg. Il est reconnu pour ses compétences techniques et son expérience en gestion d’équipes d’ingénierie. Bien qu’il n’ait qu’une expérience limitée en intelligence artificielle, son rôle de leader dans des projets complexes comme le Vision Pro lui confère la légitimité pour relever les défis auxquels Siri fait face. Il rendra désormais compte à Craig Federighi, vice-président d’iOS et de macOS chez Apple, et sera ainsi chargé de réorienter le développement de l’assistant virtuel. Le successeur de Mike Rockwell pour le groupe de l’Apple Vision Pro est Paul Meade.

Ce changement entraîne le retrait de Siri de la supervision de John Giannandrea, responsable des technologies d’IA, qui perd ainsi sa responsabilité sur l’assistant vocal d’Apple. D’ailleurs, il est révélé que Tim Cook, le patron d’Apple, a perdu la confiance en John Giannandrea. Mais il n’est pas licencié pour autant.

Des défis persistants pour Siri

Les retards accumulés par Siri, notamment dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités, ont mis en lumière les difficultés techniques rencontrées par l’assistant vocal. Ces nouvelles fonctionnalités, qui étaient initialement prévues pour l’iPhone 16, ont été repoussées à l’année prochaine. Il se trouve que Mike Rockwell a critiqué Siri en interne et a proposé des idées pour rendre l’assistant plus personnalisé et réactif. Toutefois, cette réorganisation s’inscrit dans un contexte où Apple est pressé de rattraper son retard face à des géants de l’IA comme Google, OpenAI et d’autres.

Apple prépare ce changement depuis plusieurs mois, avec des transferts de cadres expérimentés comme Kim Vorrath et Aimee Nugent vers l’équipe Siri.

Malgré ces changements, John Giannandrea reste au sein de l’entreprise et continuera de superviser la recherche et les technologies liées à l’IA, ainsi qu’une équipe dédiée à la robotique.