Apple semble prêt à revoir sa manière de communiquer sur ses futures nouveautés. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino va désormais limiter les annonces de nouvelles fonctionnalités, notamment lors de la WWDC 2025. Cette nouvelle approche vise à éviter les attentes déçues, comme celles suscitées par les annonces de Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle ou de CarPlay ces dernières années.

Un changement de stratégie chez Apple

À l’occasion de la WWDC 2025, prévue pour juin, Apple concentrera ses annonces sur des améliorations des capacités existantes d’Apple Intelligence. Parmi les nouveautés attendues, un mode de gestion de batterie optimisé par l’IA et un coach santé virtuel devraient faire leur apparition. En revanche, les améliorations majeures de Siri, promises il y a un an lors de la WWDC 2024, ne devraient pas occuper le devant de la scène. Ces évolutions, qui s’appuieront sur un modèle de langage avancé (LLM), ne seront pas prêtes avant plusieurs mois. Par ailleurs, Apple envisagerait de dissocier la marque Apple Intelligence de Siri dans sa communication. C’est une reconnaissance implicite que la réputation mitigée de l’assistant vocal nuit à la perception des efforts en IA.

Ce virage stratégique intervient après plusieurs déconvenues. Par exemple, la version plus personnalisée de Siri, dévoilée en 2024, n’a pas respecté le calendrier initial, qui promettait un lancement dans l’année avec iOS 18. De même, le système CarPlay nouvelle génération, annoncé dès 2022, n’a vu le jour que la semaine dernière avec CarPlay Ultra, désormais disponible sur des véhicules Aston Martin haut de gamme aux États-Unis et au Canada. En réduisant certaines annonces, Apple espère mieux gérer les attentes de ses utilisateurs et renforcer la crédibilité de ses promesses technologiques.