Apple va connaître un tournant majeur avec une série de nouveautés ambitieuses en 2027. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple planifie plusieurs lancements phares dans deux ans, coïncidant notamment avec les 20 ans du tout premier iPhone.

Un iPhone pliable et l’iPhone des 20 ans

Parmi les projets les plus attendus de 2027, il y a l’iPhone pliable. Les rumeurs ont déjà indiqué qu’il s’ouvrirait tel un livre, avec un écran intérieur de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, deux caméras arrière, une caméra frontale, un bouton d’alimentation intégrant Touch ID à la place de Face ID, ainsi qu’une batterie haute densité. Déplié, le smartphone ne mesurerait que 4,5 mm d’épaisseur, contre 9 à 9,5 mm une fois plié.

De plus, l’iPhone pliable aurait une charnière presque invisible quand l’écran du smartphone est déplié. Aussi, elle serait de bien meilleure qualité que celle utilisée sur d’autres smartphones pliables déjà disponibles sur le marché. Il se murmure qu’elle serait conçue à partir d’un alliage de titane et d’acier inoxydable.

Plus tard dans l’année, Apple lancera les iPhone 19, à savoir l’iPhone des 20 ans. Les fuites ont révélé qu’au moins un modèle n’aura ni encoche ni trou visible pour le capteur photo. Ainsi, ce serait un écran bord à bord.

Des lunettes connectées avec des AirPods et Apple Watch équipés de caméras

Apple compte aussi se lancer sur le marché des lunettes connectées, avec un modèle fonctionnant grâce à une puce dédiée. Ces lunettes, comparables aux Ray-Ban Meta, intégreront Apple Intelligence et des caméras pour analyser l’environnement, à l’instar de la fonction d’intelligence visuelle disponible sur les récents iPhone.

Par ailleurs, la firme prévoit d’équiper ses AirPods et ses Apple Watch de caméras, élargissant leurs fonctionnalités.

Siri plus intelligent et des robots domestiques

Côté logiciel, Apple mise sur l’intelligence artificielle. D’ici 2027, Siri devrait bénéficier d’une refonte basée sur les modèles de langage évolués, offrant des interactions plus naturelles. Les serveurs d’Apple seront également dotés de nouvelles puces optimisées pour l’IA.

Enfin, Apple explore le domaine de la robotique avec un robot domestique équipé d’un bras mécanique, conçu pour servir d’assistant personnel. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des hubs connectés pour la maison.

Et après ?

D’autres innovations, comme un produit hybride entre un iPad pliable et un Mac à écran tactile, sont envisagées, mais ne devraient pas voir le jour avant 2028.

Il est certain qu’Apple a besoin de nouveaux produits notables en ce moment. Les iPhone se ressemblent beaucoup depuis quelques années et il y a finalement peu d’innovations parmi les autres produits. Cela se ressent au niveau des ventes et des résultats financiers qui ont une progression légère. Quant à l’Apple Watch, les ventes ont baissé de 19 %.