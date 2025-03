Apple poursuit le développement de deux produits qui sortiront dans quelques années, à savoir les lunettes connectées et les AirPods avec caméras, en proposant de l’IA et l’intelligence visuelle, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple a déjà tâté le terrain de la réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) avec le Vision Pro. Le problème est que le casque est un échec commercial, essentiellement à cause du prix élevé (3 999 euros). Mais la société ne compte pas abandonner ce secteur pour autant et travaille sur des lunettes connectées qui ont déjà fait parler d’elle.

L’idée d’Apple est de créer une paire de lunettes connectées qui vient rivaliser les Ray-Ban Meta. On retrouverait de l’IA avec Apple Intelligence, l’intelligence visuelle pour avoir des informations sur ce que l’on voit, des micros et des caméras. Il se pourrait également que la paire permette d’écouter de la musique directement au niveau des branches, avec potentiellement une qualité sonore qui se rapproche de ce que proposent les AirPods.

En parlant des AirPods, Apple continue de travailler sur un modèle qui embarquera des caméras. Là aussi, l’idée est d’utiliser les caméras pour l’IA et l’intelligence visuelle afin d’avoir des informations sur ce qui est à proximité.

Il faut maintenant patienter parce que les deux produits ne sont pas pour tout de suite. Pour les lunettes connectées, Apple doit trouver des solutions pour qu’elles se rapprochent des paires existantes, sans pour autant être imposantes. Le produit arriverait d’ici trois à cinq ans, soit 2028 au minimum. Pour les AirPods avec caméras, ce serait pour 2027.