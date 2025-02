Apple continue de travailler sur des lunettes connectées avec de la réalité augmentée, bien qu’il faudra attendre quelques années pour les découvrir selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le mois dernier, Gurman a indiqué qu’Apple avait abandonné son travail sur une paire de lunettes connectées avec réalité augmentée qui était liée à un Mac. Mais aujourd’hui, il annonce que le fabricant d’iPhone poursuit son travail sur une paire de lunettes connectées autonome :

Comme je l’ai indiqué le mois dernier, Apple a récemment abandonné son projet de lunettes de réalité augmentée reliées à un Mac. Cet appareil n’était pas les lunettes de réalité augmentée que tout le monde attendait, mais il aurait pu constituer un bon produit d’appoint. Après tout, l’un des principaux atouts du casque Vision Pro est sa capacité à servir d’écran virtuel du Mac. Quoi qu’il en soit, il semble que le nouveau patron du groupe Produits Visions d’Apple, John Ternus, ne veuille pas d’un nouvel échec. Il va donc prendre son temps et se montrer prudent. On m’a dit que l’objectif à long terme d’Apple, à savoir des lunettes de réalité augmentée autonomes, reste intact, et que la société continuera à travailler sur la technologie sous-jacente — comme les écrans et les processeurs — pour aider à rendre un tel appareil plus réalisable.