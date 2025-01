Apple a décidé d’abandonner son projet de lunettes avec réalité augmentée au vu des nombreuses complications, rapporte Bloomberg. Ces lunettes, qui ressemblaient à une paire ordinaire mais avec des écrans intégrés, étaient censées répondre à un besoin d’outils de réalité augmentée accessibles au grand public. Cependant, après plusieurs tentatives de refonte, Apple a choisi de clore ce programme cette semaine.

Pas de lunettes AR par Apple

Initialement, Apple avait réfléchi au projet de lunettes de réalité augmentée, ayant pour nom de code N107, en réponse à l’accueil mitigé de son casque Apple Vision Pro, lancé à 3 999 euros. Ce casque, qui est coûteux, n’a pas rencontré le succès escompté auprès des consommateurs. L’objectif des lunettes N107 était donc de proposer un appareil plus léger, plus abordable et adapté à un usage quotidien, tout en offrant une expérience immersive similaire à celle du Vision Pro.

Cependant, plusieurs défis technologiques sont venus entraver la progression du projet. En premier lieu, l’idée initiale était de connecter les lunettes à un iPhone, mais cette solution a vite été abandonnée. En raison des limitations de la puissance de traitement de l’iPhone et de son impact sur l’autonomie, Apple a opté pour une connexion avec un Mac, plus puissant, mais cette approche n’a pas donné les résultats escomptés lors des tests internes.

La concurrence s’intensifie, avec Meta notamment

Ce revers pourrait permettre à des concurrents, notamment Meta, de prendre l’avantage. Meta, qui a déjà lancé des lunettes connectées Ray-Ban, travaille sur une version intégrant la réalité augmentée et prévoit de commercialiser son produit d’ici 2027. Ce calendrier coïncide avec celui qu’Apple avait initialement envisagé pour le lancement de ses lunettes connectées.

Malgré l’abandon du projet N107, Apple continue de développer des technologies sous-jacentes pour la réalité augmentée, notamment des écrans MicroLED personnalisés qui pourraient servir dans des produits futurs. Toutefois, le retrait de ce projet laisse penser qu’Apple n’a pas encore trouvé la formule gagnante pour faire adopter la réalité augmentée au grand public.

Des défis internes et un moral affecté

L’échec du projet N107 est aussi le symptôme d’une certaine instabilité au sein du groupe Vision Products d’Apple, chargé du développement de ces technologies. Les membres de ce groupe, dirigé par Mike Rockwell et John Ternus, ont exprimé des préoccupations sur le manque de direction claire et sur l’absence de cohésion au sein des équipes. Cet échec vient s’ajouter à une série de projets avortés, dont le développement d’une voiture autonome et des écrans sur mesure pour l’Apple Watch.

Malgré ces revers, Tim Cook, le patron d’Apple, a récemment souligné que le Vision Pro reste une prouesse technologique, attirant de plus en plus de clients dans le secteur professionnel. Cependant, avec la concurrence croissante et la difficulté à proposer une offre de réalité augmentée qui réponde aux attentes des consommateurs, l’avenir d’Apple dans ce domaine reste incertain.