L’Apple Vision Pro est disponible à l’achat depuis cette année et il faut constater que ce n’est pas un grand succès auprès du grand public. Il faut dire que le prix de 3 999 euros n’aide pas vraiment. Apple a bien compris qu’il va falloir trouver une solution et réfléchit à plusieurs options pour l’avenir, selon Mark Gurman de Bloomberg.

L’Apple Vision Pro est présenté comme un casque de réalité mixte haut de gamme, mais il arrive sur un marché déjà occupé. Avec la perspective que Meta renforce sa position sur le marché, Apple doit se remettre en question en ce qui concerne les casques.

Suite à l’annonce du casque Meta Quest 3S amélioré à un prix dix fois inférieur à celui de l’Apple Vision Pro, Apple est en train de revoir ses projets.

Plusieurs projets chez Apple pour le successeur du Vision Pro

Le premier projet est de ne rien changer ou presque, à savoir proposer une nouvelle version de l’Apple Vision Pro avec toujours des composants haut de gamme et un prix élevé. Dans le même temps, un nouveau casque moins cher pourrait être lancé avec pour le coup des compromis, ce qui implique une qualité de fabrication inférieure et des écrans avec une définition en baisse.

Une autre solution envisagée par Apple est que la plupart des composants et la batterie soient retirés du casque pour que l’utilisateur dispose d’un équivalent d’écran connecté devant les yeux. Cet écran serait alors relié à un iPhone et c’est ce dernier qui proposerait la puissance. Pour ce qui est de l’autonomie, il faudrait dépendre d’une batterie externe reliée à l’écran. L’avantage de cette solution est que l’écran coûterait bien moins cher, puisque de nombreux composants seraient retirés. Mais dans le même temps, il ne serait plus indépendant, puisqu’il nécessiterait une connexion à un iPhone et à une batterie externe.

Apple envisage également des lunettes connectées sans réalité augmentée, ce qui serait similaire à la paire Ray-Ban Meta.

Apple pourrait s’engager sur la voie des lunettes connectées, mais sans la partie… lunettes. Avec les AirPods Pro en cours de développement, dotés de caméras et d’IA, cela pourrait offrir de nombreuses applications typiques des lunettes connectées pour tous les utilisateurs.

Enfin, l’objectif ultime d’Apple est de créer des lunettes de réalité augmentée autonomes, dotées de capteurs très performants, d’une batterie, d’un ordinateur embarqué, de caméras, d’un système de suivi des yeux et d’autres composants intégrés, tout en conservant la taille et le poids de lunettes normales. C’est depuis longtemps le rêve de Tim Cook, mais Apple a déjà interrompu le développement d’un tel produit parce qu’il s’agissait d’un défi trop important.