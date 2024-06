C’est un peu la foire aux rumeurs en ce moment concernant les projets XR d’Apple. Un Apple Vision moins cher dès 2025, un Apple Vision Pro 2 en suspend mais dont la conception/production devrait reprendre dès l’Apple Vision finalisé, et bien tard encore, des lunettes de réalité augmentée que tout un chacun pourrait porter sur le nez sans ressembler à un Alien. Si l’on en croit les dernières indiscrétions de Mark Gurman de Bloomberg, les « Apple Classes » seraient cependant au tout début de leur développement.

Apple cherche toujours à produire un appareil ultra léger mais avec des fonctions de réalité augmentée presqu’aussi performantes que celles du Vision Pro. Autant dire qu’on en est très loin aujourd’hui, au point qu’en interne, il ne se trouverait pas un seul cadre d’Apple pour croire que ces lunettes pourraient être commercialisées d’ici les prochaines années. Pour le dire autrement, le concept deviendra peut-être réalité à partir de 2030, alors même que nombre d’analystes tablaient plutôt sur une première présentation vers 2027. Aie.

La firme de Cupertino est cependant habituée à travailler sur le temps long, et continue donc d’embaucher pour sa division Vision Products Group. A terme, et c’est une quasi certitude au vu de l’évolution et de la miniaturisation constante des composants, les Apple Classes deviendront concevables pour un produit commercial., mais ce temps n’est tout simplement pas encore venu.