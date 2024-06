Ça se précise un peu plus pour les AirPods avec caméras, avec l’analyste Ming-Chi Kuo annonçant qu’Apple débutera la production d’ici 2026.

Bloomberg avait déjà évoqué ce projet d’écouteurs en février. Les AirPods avec caméras auraient des fonctions d’IA et des capteurs en lien avec la santé. Ce projet a pour nom de code B798 et a débuté l’an dernier. Les caméras pourraient être utilisées pour capturer des données qui seraient traitées par l’IA et aideraient les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Aujourd’hui, Kuo fait savoir que les nouveaux AirPods devraient aussi être utilisés avec le Vision Pro et les futurs casques d’Apple pour améliorer l’expérience utilisateur de l’audio spatial et renforcer l’écosystème de l’informatique spatiale. Par exemple, lorsqu’un utilisateur regarde une vidéo avec le Vision Pro et qu’il porte les nouveaux AirPods, s’il tourne la tête pour regarder dans une direction spécifique, la source sonore dans cette direction peut être accentuée pour améliorer l’expérience audio/informatique spatiale.

D’autre part, l’analyste indique que la caméra infrarouge peut détecter les changements d’image dans l’environnement, ce qui pourrait permettre un contrôle gestuel dans l’air pour améliorer l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil. Apple a justement déposé des brevets dans ce domaine.

Enfin, Kuo indique qu’Apple travaille actuellement avec Foxconn pour les modules des caméras pour les futurs écouteurs. L’objectif est de produire entre 18 et 20 millions d’exemplaires, ce qui représente environ 10 millions de paires d’AirPods.