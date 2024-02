Apple réfléchit à plusieurs nouveaux produits pour l’avenir, dont des lunettes et des bagues connectées, ainsi que des AirPods qui embarquent des caméras selon Mark Gurman de Bloomberg.

Concept

Trois nouveaux produits sont en réflexion

Les lunettes connectées sont annoncées pour être similaires aux Ray-Ban de Meta et aux Echo Frames d’Amazon. Celles-ci permettent de faire des enregistrements vidéo, de proposer des fonctionnalités audio et de l’intelligence artificielle, notamment pour identifier des éléments autour de l’utilisateur. L’appareil pourrait également servir de tremplin vers le vieux rêve d’Apple : de véritables lunettes de réalité augmentée que l’on pourrait porter toute la journée.

Apple a également lancé l’idée d’une bague connectée, un appareil porté au doigt qui pourrait intégrer des fonctions relatives à la santé pour les clients qui ne souhaitent pas avoir une Apple Watch plus encombrante.

Un troisième produit en réflexion concerne des AirPods avec des caméras. Les écouteurs auraient également des fonctions d’IA et des capteurs en lien avec la santé. Ce projet a pour nom de code B798 et a débuté l’an dernier. Les caméras pourraient être utilisées pour capturer des données qui seraient traitées par l’IA et aideraient les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes.

Sur les trois produits, les AirPods avec les caméras seraient le projet le plus avancé. Viendraient ensuite les lunettes connectées puis la bague connectée. Le développement de la bague n’aurait pas réellement commencé, Apple serait surtout au stade de réflexion.

Il faudra être patient toutefois pour découvrir ces produits. Aucune date de sortie n’est évoquée avec la fuite du jour.