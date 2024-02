Si l’on en croit les bonnes sources du site coréen Electronic Times, Apple accélèrerait le développement d’une bague intelligente, un dispositif portable qui se destinerait à surveiller les marqueurs biométriques de santé. Cette initiative fait évidemment penser à la Galaxy Ring de Samsung, même s’il faut noter que la firme de Cupertino a déposé nombre de brevets sur ce type d’accessoires bien avant que Samsung ne songe à commercialiser sa bague. L' »Apple Ring » pourrait offrir aux utilisateurs une alternative moins intrusive et plus confortable que les montres intelligentes de type Apple Watch, et s’avèrerait peut-être plus pratique lors d’un usage continu ou pour le suivi du sommeil (une Apple Watch Ultra au poignet, ça se sent lorsque l’on met la main sous l’oreiller).

Pour rappel, Samsung a dévoilé la Galaxy Ring lors de son événement Galaxy Unpacked du mois de janvier. Cet accessoire devrait inclure de nombreuses fonctionnalités – comme la mesure du flux sanguin, le suivi de l’ECG, le suivi du sommeil, le paiements sans fil, etc. -, de quoi peut-être séduire une nouvelle clientèle et ainsi booster un marché à peine naissant L’unique concurrent de Samsung, et peut-être demain d’Apple, est Oura, dont la bague connectée s’est écoulée à plus d’un million d’exemplaires (mais qui peine à aller au delà du fait de l’obligation d’un abonnement mensuel).