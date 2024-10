Des lunettes connectées et des AirPods équipés de caméras font partie des prochains produits qu’Apple lancera, et leur sortie interviendrait dès 2027 selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Ray-Ban Meta

L’Apple Vision Pro n’est pas la vision ultime de l’entreprise pour l’avenir des écrans montés sur la tête ou de l’informatique spatiale. Bien qu’il ait été question de lunettes connectées par le passé, il se pourrait qu’Apple en produise une paire d’ici quelques années.

Apple souhaite récupérer une partie de son investissement en recherche et développement de plusieurs milliards de dollars dans l’intelligence visuelle du Vision Pro, en intégrant cette technologie à davantage de produits. Il y a déjà eu l’annonce de l’intelligence visuelle associée au contrôle de l’appareil photo de l’iPhone 16, et la prochaine étape d’Apple consistera à intégrer cette technologie à des lunettes.

Les lunettes connectées seraient plus ou moins des concurrentes à la paire Ray-Ban Meta. Reste à savoir si le prix sera similaire ou non. Étant donné qu’il s’agit d’Apple, on peut s’attendre à un tarif en hausse. Pour donner une idée, la paire Ray-Ban Meta la moins chère coûte 329 euros.

Dans le même temps, Apple travaille toujours sur des AirPods qui ont des caméras et pourraient s’appuyer sur de l’infrarouge pour contribuer à améliorer l’audio spatial en détectant l’environnement.