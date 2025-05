Cela commence à ressembler à un mini-crise : si l’on en croit le dernier rapport Global Smartwatch Shipment Tracker de Counterpoint, les ventes d’Apple Watch ont chuté de 19% sur le quatrième trimestre 2024. Cette baisse s’explique principalement par une forte diminution des ventes en Amérique du Nord, un marché qui représente historiquement plus de la moitié des expéditions d’Apple Watch. Apple a aussi vu sa part de marché dans le segment des montres connectées haut de gamme reculer de 8 points sur un an, tandis que ses concurrents ont enregistré de la croissance sur la même période. L’Inde est en fait la seule région du monde où les livraisons n’ont pas diminué. Le manque d’innovations notables dans la gamme Apple Watch Series 10 et l’absence de nouvelles versions des modèles Watch SE et Watch Ultra 3 ont probablement pesé sur ces résultats moroses.

Ainsi, la Watch SE n’a pas été renouvelée depuis 2022, et son évolution vers un design tout en plastique (au lieu de l’aluminium) a retardé la sortie de sa nouvelle version. Par ailleurs, la Watch Ultra 3, modèle premium d’Apple qui récoltait habituellement plus de 10 % des expéditions, est cette fois tombée sous la barre des 8 % au quatrième trimestre 2024. On notera en outre que lors du troisième trimestre 2024, Apple a pour la première fois enregistré un recul annuel de ses ventes au lancement d’une nouvelle gamme. De nouvelles fonctionnalités suffiront-elles à relancer l’engouement autour des toquantes d’Apple ? La firme de Cupertino ne peut sans doute plus se contenter cette fois d’évolutions incrémentales.