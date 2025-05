Apple va proposer un nouveau mode de gestion de la batterie qui sera intégré à iOS 19. Ce mode, s’appuyant sur l’intelligence artificielle, vise à répondre à l’une des préoccupations les plus fréquentes des utilisateurs : l’autonomie des iPhone.

Selon Bloomberg, l’idée est de permettre à Apple Intelligence d’analyser les habitudes d’utilisation de l’iPhone afin de moduler la consommation énergétique en fonction des besoins. Par exemple, certaines applications ou fonctionnalités seront ajustées automatiquement pour optimiser l’utilisation de l’énergie. En outre, un nouvel indicateur sur l’écran de verrouillage affichera le temps estimé pour recharger entièrement l’appareil.

Apple Intelligence pour améliorer l’autonomie de l’iPhone

L’utilisation d’Apple Intelligence se fera pour analyser les données de batterie collectées auprès des utilisateurs. Grâce à ces informations, l’IA pourra anticiper les tendances et ajuster la consommation d’énergie en fonction de l’utilisation du téléphone. Cela permettra de prolonger l’autonomie des iPhone, en particulier avec le lancement de l’iPhone 17 Air, qui sera plus fin et équipé d’une batterie plus petite que les modèles standard et Pro.

L’intégration de l’IA dans la gestion de la batterie a donc pour but de compenser les contraintes physiques liées à la taille réduite de la batterie de l’iPhone 17 Air. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas exclusive à ce modèle : elle sera également disponible pour les autres qui auront iOS 19.

L’IA au cœur de la stratégie d’Apple

Cette nouvelle fonctionnalité souligne l’importance croissante de l’intelligence artificielle dans la stratégie d’Apple. L’entreprise prévoit d’intégrer davantage de caractéristiques « alimentées par l’IA » dans iOS 19. Apple souhaite également étendre l’utilisation de cette technologie à l’Apple Watch, bien que les modèles d’IA les plus gourmands en énergie ne seront pas directement intégrés à la montre.

Apple continue d’inclure l’IA dans le quotidien de ses utilisateurs. Avec ce mode de gestion de batterie, l’entreprise cherche à allier performance et innovation, tout en préparant le terrain pour ses appareils de nouvelle génération. Il faudra maintenant voir si ce sera réellement efficace au quotidien et si les utilisateurs remarqueront un gain pour l’autonomie.

La bêta d’iOS 19 sera disponible le 9 juin, juste après la keynote d’ouverture de la WWDC 2025.