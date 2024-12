Apple prépare un changement majeur dans la conception matérielle de ses iPhone, avec la mise en place d’un nouveau système de la mémoire vive, distinct du SoC (système sur puce). Ce changement, attendu pour 2026 avec les iPhone 18, vise à améliorer les performances pour l’intelligence artificielle et donc Apple Intelligence, selon The Elec.

Un changement pour la RAM des iPhone en lien avec Apple Intelligence

Actuellement, les iPhone utilisent un système de type « package-on-package » (PoP), qui empile la mémoire DRAM basse consommation directement sur le SoC. Bien que cette configuration ait été mise en place dès l’iPhone 4 en 2010 pour compacter au maximum les composants, elle limite les performances, notamment en raison de son faible débit de transfert de données, crucial pour les applications d’IA modernes.

Le passage au nouveau système permettra de séparer physiquement la mémoire vive du SoC, offrant ainsi plus d’espace pour intégrer des canaux de données parallèles et des broches d’entrée/sortie supplémentaires. Ce changement devrait non seulement augmenter la bande passante mémoire, mais aussi améliorer la dissipation thermique, un aspect essentiel pour éviter la surchauffe des composants lors de traitements complexes.

Samsung, partenaire clé d’Apple pour la RAM, mène des recherches sur cette évolution, et prépare également une nouvelle génération de mémoire LPDDR6, qui pourrait multiplier par deux ou trois la vitesse de transfert et la bande passante par rapport à la LPDDR5X actuelle. Ce nouveau type de mémoire, incluant potentiellement des capacités de traitement directement intégrées dans la puce pourrait être un atout pour accélérer encore davantage les applications d’IA sur les futurs iPhone. Il y a notamment une variante en développement qui a pour nom LPDDR6-PIM.

Bien que ce changement de design nécessite une refonte partielle de l’architecture interne de l’iPhone, notamment une réduction de la taille du SoC ou de la batterie, les avantages en matière de performance d’IA semblent prometteurs pour les années à venir, notamment à partir de l’iPhone 18 en 2026.