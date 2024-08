Google a organisé hier une conférence pour annoncer ses nouveaux smartphones Pixel 9, dont un Pixel 9 Pro Fold pliable. Sans surprise, l’intelligence artificielle fut au rendez-vous avec Gemini. Google en a profité pour tacler Apple et Apple Intelligence à plusieurs reprises.

Gemini ne se limite pas à l’anglais contrairement à Apple Intelligence

Lors de la présentation de Gemini, Sameer Samat, président de l’écosystème Android chez Google, s’est vanté du fait que l’IA est disponible en 45 langues et dans plus de 200 pays et territoires, en soulignant son expansion aux appareils Android plus anciens et pas forcément haut de gamme. Pour couronner le tout, Sameer Samat a indiqué que « Gemini est actuellement disponible dans le monde entier, bien au-delà des anglophones et d’un marché unique ».

En face, Apple Intelligence se limite aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, et qui plus est aux États-Unis. Il est certes possible de l’activer dans les autres pays, mais cela implique de passer son iPhone en anglais américain, de choisir les États-Unis comme région et d’avoir Siri en anglais américain.

Pas de services tiers pour l’IA

D’autre part, le cadre de Google a indiqué que Gemini est capable de réaliser de nombreuses tâches sans passer par un service tiers. « Gemini peut gérer ce type de requêtes personnelles complexes au sein du cloud sécurisé de Google sans envoyer aucune de vos données personnelles à un fournisseur d’IA tiers que vous ne connaissez peut-être pas ou en qui vous n’avez pas confiance », a-t-il dit.

Il s’agit ici d’un tacle à Apple qui propose une intégration de ChatGPT avec Apple Intelligence et Siri. L’IA d’OpenAI prend le relais pour réaliser certaines tâches. Officiellement, Apple dit que tout est sécurisé au moment d’utiliser ChatGPT avec Apple Intelligence. Dans le cas de Gemini, tout passe par Google… mais cela implique d’avoir confiance à Google.

Des démos en direct

Aussi, Google a profité de sa conférence des Pixel 9 pour mettre en avant le fait que les démos de Gemini sont en direct, là où les démos pour Apple Intelligence étaient pré-enregistrées. Mais tout ne pas passé comme prévu. En effet, il y a eu deux échecs d’affilée. Le cadre Dave Citron de Google a pris en photo un poster de la chanteuse Sabrina Carpenter et a demandé à Gemini de vérifier son calendrier pour voir s’il était disponible au moment où elle se produira à San Francisco.

Gemini a donc échoué deux fois. Il a fallu changer de téléphone pour que l’IA puisse répondre à la requête.

Omg… Gemini live demo failed twice in a row. It worked on the third try but 🫣 #MadeByGoogle pic.twitter.com/Q6ilHnlyLT — Ray Wong (@raywongy) August 13, 2024

Des Pixel 9 Pro et Pro XL plus que similaires

Outre l’IA, Google a fait un lien avec Apple et ses iPhone 15 Pro. Les Pixel 9 Pro et Pro XL sont plus que similaires sur le papier, avec le modèle XL qui est plus grand (6,8 pouces vs 6,3 pouces). « Vous pouvez choisir entre le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL sans faire de compromis », a déclaré Brian Rakowski, vice-président de la gestion des produits chez Google. « Ils ont le même écran incroyable, le même design épuré, la même qualité de fabrication premium, la même puissance de traitement et le même appareil photo Pro ».

En face, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont des différences, avec notamment un zoom optique x3 sur le 15 Pro contre un zoom optique x5 sur le 15 Pro Max. Le plus grand modèle offre également jusqu’à 29 heures de lecture vidéo contre 23 heures pour l’autre.

La comparaison photo entre le Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 15 Pro Max

Enfin, il y a la comparaison classique chez Google : la prise de photo avec un Pixel par rapport à un iPhone. Ici, la comparaison a eu lieu entre le Pixel 9 Pro XL et l’iPhone 15 Pro Max. Kenny Sulaimon de Google a déclaré que l’entreprise avait « reconstruit » le mode panorama du Pixel 9, qui prend désormais en charge Night Sight pour améliorer l’aspect des images à faible luminosité.

Pour mettre en avant ces changements, Kenny Sulaimon a invité le public à regarder un panorama de nuit du parc national de Grand Teton. Il l’a ensuite immédiatement comparé à une photo à l’aspect plus ombragé provenant d’une « autre entreprise de smartphones » — à savoir, Apple.