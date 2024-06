L’optimisation matérielle ça compte, et Apple ne le sait que trop bien. Des benchmarks repérés par le leaker INIYSA indiquent qu‘iOS booste considérablement les performances du Neural Engine (NPU) du processeur A17, qui est la puce standard « de base » capable de faire fonctionner Apple Intelligence. Sous iOS 17,5,1, le score Geekbench du Neural Engine Core ML est d’environ 6000 points, alors qu’avec iOS 18, le même bench sur le même appareil (iPhone 15 Pro Max avec A17) aboutit à un score NPU de 7816, soit 25% plus élevé qu’avec la version précédente d’iOS !

On ne sait pas encore ce qui permet d’obtenir un gain aussi important de façon logicielle, mais certains avancent que les calculs du NPU pourraient s’appuyer sur un nouveau Core ML (sous iOS 18) capable en quelque sorte d’exploiter à fond les performances du Neural Engine. L’amélioration touche aussi spécifiquement les modèles d’apprentissage automatique : MobibleNet v3 gagne 2% en perfs, ALBERT 66% (!!), et jusqu’à +700% pour SSD MobileVit v2 ! Il sera difficile de prétendre que les développeurs d’Apple n’ont pas bien travaillé. On peine à imaginer le niveau de performances qui sera atteint avec les futurs iPhone 16 Pro/Pro Max…