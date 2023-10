Qualcomm y est enfin arrivé : le test de perf Geekbench 6 de son dernier processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 indique cette fois clairement que le fondeur a largement refait son retard sur les puces Ax d’Apple (à défaut d’être encore à la traine sur les Apple Silicon). Le Snapdragon 8 Gen 3 obtient ainsi 7501 points au test Geekbench multicœurs, contre 7237 points pour l’iPhone 15 Pro Max équipé du A17. Certes, le Snapdragon est évalué avec deux fois plus de RAM, mais sa finesse de gravure est de 4 nm contre 3 nm pour la puce d’Apple. Au final, il y a de grandes chances qu’à RAM équivalente, les mobiles Android sous Snapdragon 8 Gen 3 feront jeu égal avec les derniers iPhone 15 Pro… du moins pour les tâches nécessitant le multicœur.

Car en monocoeur, Apple garde une belle longueur d’avance, soit 600 points de plus que le 8 Gen 3 (2900 points pour le A17), ce qui prouve d’ailleurs que les puces de Qualcomm rattrapent les SoC d’Apple principalement parce qu’elles ont plus de cœurs (à l’ouvrage). Même en monocoeur cependant les progrès de Qualcomm sont réels puisque l’écart était de presque le double de points en faveur du Ax Bionic d’Apple. A noter enfin que le Snapdragon 8 Gen 3 réalise 2,139,281 points sur AnTuTu, un score que l’on ne peut malheureusement pas comparer aux 1,487,203 points du A17 pour une simple et bonne raison : AnTuTu a précisé plusieurs fois que les deux bench sont distincts et ne sont valables que pour un même système d’exploitation. Vous saurez ainsi que si vous voyez des articles titrant que « le Snapdragon 8 Gen 3 explose les perfs du A17 sur AnTuTu », c’est une erreur d’interprétation.