La puce Apple M3, que l’on retrouve dans les Mac, est battue par la puce Snapdragon X Elite. C’est en tout cas ce qu’affirme Snapdragon, indiquant que son processeur est 21% plus rapide.

Snapdragon X Elite > Apple M3

Qualcomm a fait savoir à Digital Trends que le Snapdragon X Elite obtient un score de 15 300 au test Geekbench avec les cœurs de la puce sollicités. En comparaison, l’Apple M3 obtient 12 154 au même test. Cela fait donc une différence de 26% techniquement, mais Qualcomm parle pour sa part de 21%. La société a même partagé une capture d’écran (ci-dessous) avec le comparatif.

En revanche, Qualcomm n’a pas mentionné la consommation d’énergie du PC avec la puce Snapdragon X Elite comme vecteur d’analyse comparative, qui est un indicateur important de l’efficacité des performances.

Les PC Windows de Qualcomm en 2024 devraient être proposés dans différents profils de conception thermique. Le profil 80 W, axé sur les performances, fonctionne plus rapidement mais génère plus de chaleur et nécessite un refroidissement actif (ventilateurs), tandis que le profil 23 W, axé pour être efficient, est conçu pour être utilisé dans des ordinateurs portables plus minces dotés de systèmes de refroidissement passifs. À titre de comparaison, le MacBook Pro M3 d’Apple est équipé d’un seul ventilateur, mais les modèles M3 Pro et M3 Max utilisent des ventilateurs doubles pour permettre aux cœurs supplémentaires d’atteindre des performances maximales sous charge.

« L’expérience ne sera pas la même parce qu’ils utilisent macOS et nous Windows, mais en matière de matériel, qui est la seule chose que nous pouvons contrôler, c’est du bon matériel », a déclaré Sascha Segan, responsable des relations publiques.