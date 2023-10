Finalement, le successeur du Snapdragon 8cx Gen3 s’intitulera Snapdragon X Elite, et contrairement à ce que semblait indiquer une fuite du SoC sur Geekbench, le nouveau processeur de Qualcomm disposera de 12 cœurs Oryon et non de 8 (dont 8 cœurs haute performance). Le fondeur américain a dévoilé sa nouvelle puce ARM destinée aux PC lors de sa conférence annuelle, et en a profité au passage pour tacler Apple… avec des arguments tout de même assez friables (comme nous allons le détailler). Pour rappel, cette puce a été conçue par les ingénieurs de Nuvia, une startup fondée par d’anciens salariés de la diévision puce d’Apple et qui a été rachetée il y a deux ans par Qualcomm.

Outre les 12 cœurs Oryon, le Snapdragon X Elite dispose de 64 64Go de RAM LPDDR5X et le GPU Adreno intégré supporte la 4K à 120 Hz, ainsi que l’accélération matérielle pour le décodage/encodage en H.264, H.265/HEVC et AV1. Qualcomm passe alors aux traditionnels comparatifs de performances, et c’est là que tout se gâte. Le fondeur affirme que le Snapdragon X Elite est deux fois plus rapide qu’un Core i7-1360P et atteindrait même les perfs du Core i7-13800H. Surtout, Qualcomm assène que son nouveau bébé éparpille littéralement les performances du M2 d’Apple (+50% de perfs en plus) avec une conso de 50W, une assertion qui frôle tout de même la malhonnêteté intellectuelle, et ce pour plusieurs raison.

Qualcomm oublie en effet de préciser que le M2 n’est PAS le concurrent direct du Snapdragon X Elite : avec 8 cœurs performance contre 4 cœurs performance pour le M2, il n’y a pas vraiment de sens à comparer les perfs de ces deux processeurs, sachant en plus que les cœurs du Snapdragon X Elite sont cadencés à la fréquence d’horloge maximale de 4,3 GHz, contre 3,7 GHz max pour les M2. C’est un peu ici comme comparer un poids moyen en boxe avec un poids plume.

En fait, c’est au M2 Pro que Qualcomm aurait dû comparer son nouveau SoC, car à l’instar du Snapdragon X Elite, le M2 Pro dispose lui aussi de 12 cœurs dont 8 cœurs performances. Là encore, la comparaison ne serait pas tout à fait équivalente puisque le X Elite est gravé en 4 nm, contre 5 nm pour le M2 Pro, mais il est vrai que le M2 Pro se rattraperait ici avec sa bande passante de 200 Gb/s, contre 136 GB/s pour le X Elite. Surtout, le Snapdragon X Elite sera disponible en même temps ou dans les eaux des premiers Mac équipés de puces M3 (gravées en 4 nm), et l’on peut parier que s’il y a bien un écart entre le M3 Pro et le Snapdragon X Elite, il sera cette fois (nettement) à l’avantage de la puce d’Apple. Le même flou artistique prévaut pour le NPU (Neural Processor Unit) du Snapdragon X Elite, qui serait selon Qualcomm « 4,5 fois plus rapide que la concurrence ». Certes, mais de quelle concurrence parle t-on ici ?