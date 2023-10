A peine Qualcomm s’est-il vanté des performances de son Snapdragon X Elite (coeurs Oryon) face au M2 d’Apple que la présentation de la gamme M3 rebat déjà les cartes. Il n’aura donc fallu que quelques heures pour éteindre tout débat naissant sur un retour gagnant du fondeur américain. Le Snapdragon X Elite faisait largement mieux qu’un M2, mais avec le double de coeurs performances, et encore ne fallait-il pas rajouter les perfs du GPU intégré dans la balance, un point sur lequel le Snapdragon X Elite accuse déjà un gros retard face aux eGPU des Apple Silicon.

Gageons donc que face à un M3 Pro ou M3 Max, présentés quelques jours à peine après le Snapdragon X Elite, il n’y aura plus de discussions possibles. Apple annonce en effet un gain de 30% de perfs supplémentaires sur la génération précédente (M2), sans compter les optimisations d’architecture entre deux versions de processeurs. Il faut aussi noter que les MacBook Pro et iMac équipés de M3 seront très bientôt disponibles, bien avant la disponibilité des premiers PC équipés du Snapdragon X Elite. Il n’y a donc plus qu’à attendre les premiers benchmarks pour constater le niveau de l’avance prise par les nouvelles puces d’Apple.