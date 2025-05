Dès aujourd’hui, CarPlay Ultra, à savoir la nouvelle version de CarPlay d’Apple, est disponible et accompagne les nouvelles commandes de voitures Aston Martin aux États-Unis et au Canada. Dans les semaines à venir, une mise à jour logicielle rendra le système accessible aux modèles existants équipés du système d’infodivertissement de nouvelle génération de la marque. D’autres constructeurs, comme Hyundai, Kia et Genesis, préparent également son adoption.

Une expérience immersive avec CarPlay Ultra

CarPlay Ultra repousse les limites de l’intégration entre l’iPhone et le véhicule. Le système s’étend à tous les écrans du conducteur, y compris le tableau de bord, pour afficher des informations en temps réel. Les jauges, comme le compteur de vitesse, le compte-tours ou les indicateurs de carburant et de température, adoptent un design harmonieux, fidèle à l’esthétique du constructeur. Les conducteurs peuvent personnaliser l’affichage avec des thèmes, des couleurs et des fonds d’écran adaptés à leurs goûts.

L’interface permet d’afficher des données de l’iPhone, comme la navigation ou la musique, aux côtés d’informations propres au véhicule, telles que les alertes des systèmes d’aide à la conduite ou la pression des pneus. Les widgets, alimentés par l’iPhone, s’intègrent aux écrans pour offrir un accès rapide aux informations essentielles.

Nouveaux contrôles et design sur mesure

CarPlay Ultra simplifie la gestion des fonctions de la voiture. Les conducteurs peuvent utiliser les commandes à l’écran, les boutons physiques ou Siri pour régler la radio, la climatisation ou encore des paramètres avancés comme les configurations audio ou les modes de performance. Cela vient améliorer l’expérience de conduite générale.

En collaboration étroite avec les équipes de design des constructeurs, Apple a créé des thèmes personnalisés qui reflètent l’identité de chaque marque. Ainsi, l’interface s’adapte au style d’Aston Martin tout en offrant une expérience intuitive. Comme pour CarPlay, CarPlay Ultra intègre les mesures strictes de confidentialité d’Apple, garantissant la protection des données des utilisateurs.

CarPlay Ultra nécessite l’iPhone 12 ou plus récent fonctionnant sous iOS 18.5 ou plus récent. Il n’y a pas encore une date de disponibilité ailleurs qu’aux États-Unis et au Canada.