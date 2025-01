Apple a enfin mis à jour la page de son site concernant le nouveau CarPlay pour retirer la date de sortie de 2024 concernant les premières voitures équipées du système. Pour autant, il n’y a pas de nouvelles dates.

Jusqu’à présent, le site d’Apple indiquait : « Les premiers modèles arriveront en 2024 ». Ce n’est plus le cas actuellement, mais il n’y a pas une nouvelle date pour autant. Concernant le site français, on peut lire : « Premiers modèles dès cette année ». Il se trouve qu’il s’agissait déjà de cette mention en 2024. « Cette année » ici ne fait donc pas référence à 2025.

À quand la sortie du nouveau CarPlay ? Apple n’a pas touché à son site, si ce n’est en retirant la date de sortie. On peut donc imaginer que le système est toujours en développement et sortira un jour ou l’autre. Mais il est impossible de savoir quand exactement.

Pour rappel, la présentation de CarPlay 2.0 remonte à juin 2022. Ce fut lors de la keynote de la WWDC. Depuis, Porsche et Aston Martin ont fait une présentation dans leurs voitures, mais celles commercialisées à ce jour n’ont pas le nouveau CarPlay. Du côté du logiciel, des bouts de code d’iOS 18.3 comprennent de nouvelles références au système, suggérant encore une fois que le développement se poursuit.

Voici comment Apple présentait son nouveau système intégré aux véhicules :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord, avec des designs adaptés à chaque constructeur qui expriment la marque et la singularité de votre voiture. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, l’expérience au volant est vraiment unique.