Le nouveau CarPlay devait être disponible sur les premières voitures en 2024, mais Apple n’a pas été en mesure de respecter le créneau annoncé. En effet, nous sommes en 2025 et il n’y a toujours rien.

Mais où est CarPlay 2.0 ?

Depuis un moment maintenant, le site d’Apple dédié au nouveau CarPlay indique : « Premiers modèles à venir en 2024 ». C’est toujours le cas à ce jour, alors que nous sommes en 2025 et que les véhicules restent avec la première version du système.

On ne sait pas si Apple a besoin de plus de temps pour terminer le développement de CarPlay 2.0 ou si les constructeurs automobiles ont décidé de ne pas adopter le système. Pour rappel, la première présentation remonte à la WWDC 2022. Cela fait deux ans et demi maintenant et il n’y a toujours rien. Il est bon de rappeler que Porsche et Aston Martin avaient donné un aperçu du système en décembre 2023 pour leurs voitures, mais aucun de leurs véhicules ne le supporte à ce jour.

Lors de l’annonce à la WWDC 2022, Apple avait indiqué que les constructeurs engagés étaient Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault et Volvo, en plus de Porsche et d’Aston Martin.

Voici comment Apple présente le nouveau CarPlay :