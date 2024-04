Apple a déjà présenté la version 2.0 de CarPlay pour l’intégration dans les voitures, mais Mercedes-Benz ne s’y intéresse pas. Le directeur général Ola Källenius l’a annoncé à The Verge.

À la question de savoir si Mercedes-Benz va supporter le nouveau CarPlay et laisser Apple prendre les commandes du divertissement dans les voitures, Ola Källenius répond que ce n’est pas d’actualité :

La réponse courte est non, mais il faut voir les choses dans une perspective plus large. Tout ce qui se passe dans cette fenêtre numérique de votre voiture et du monde n’est pas seulement de l’infotainment. Il ne s’agit pas seulement de la musique que vous écoutez ou de l’appel téléphonique que vous passez.

Une autre révolution est en cours, celle de la conduite assistée et automatisée. Notre système d’exploitation Mercedes-Benz, qui est en fait le système nerveux central du cerveau de toute la voiture, dont l’infodivertissement est l’un des quatre domaines, comprend l’ensemble du système d’exploitation, l’infodivertissement, la conduite automatisée, toutes les fonctions de la carrosserie, l’extérieur et l’intérieur de la voiture, l’ensemble du système d’entraînement, la gestion de la batterie, tout cela.

Il s’agit d’une architecture logicielle holistique. Donc, si vous voulez créer une expérience client supérieure, vous devez penser à l’ensemble. Et seul le fabricant peut faire le lien entre tous ces éléments.

Il n’y a personne, aucune des entreprises technologiques, qui aspire à faire tout cela.