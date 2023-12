Ce sont donc Porsche et Aston Martin qui sont les premiers constructeurs à annoncer le support du CarPlay nouvelle génération. Leurs voitures qui auront le nouveau système d’Apple arriveront en 2024.

Porsche

Apple avait présenté le nouveau CarPlay en juin 2022 lors de la keynote de la WWDC. La nouvelle génération propose une expérience améliorée. Voici ce qu’indique Apple à ce sujet :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, vous bénéficiez d’une expérience vraiment unique.