Lors de la WWDC 2022, Apple a dévoilé la prochaine version de CarPlay, presqu’une révolution au vu de l’énorme changement d’interface. Surtout, lors de cette présentation, CarPlay a été décrit comme un remplaçant complet du tableau de bord, un OS embarqué qui assurera cette fois l’intégralité des fonctions de l’habitacle, y compris l’affichage des compteurs de vitesse ou d’essence. Cette polyvalence (et omniprésence) s’est illustrée dans une animations saisissante, où l’on voit un tableau de bord entièrement composé d’un seul et même écran qui s’étend de la place conducteur à celle du passager. En dessous de cette bande-écran impressionnante, on trouve un second écran rectangulaire avec les icones CarPlay classiques, un peu à la façon des Tesla.

Un tableau de bord futuriste : celui de l’Apple Car ?

Aucun véhicule n’affiche encore aujourd’hui un tel tableau de bord, aucun… sauf peut-être la prochaine Apple Car ? Plusieurs journalistes et analystes américains ont en effet commencé à spéculer sur le fait que ce « concept » de CarPlay (dont la version finale est attendue pour l’an prochain) pouvait aussi cacher un gros indice concernant la future Apple Car. Sachant ce que vient de nous dévoiler Apple, il semble désormais assez improbable que l’Apple Car n’affiche pas en façade cet énorme écran-tableau de bord. Et si tel est le cas, nombre de constructeurs auto peuvent tout de même commencer à se poser des questions…