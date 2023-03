General Motors (GM) a décidé de tirer un trait sur CarPlay d’Apple et Android Auto de Google, du moins dans ses voitures électriques. En effet, les futurs modèles vont utiliser un système personnalisé, en collaboration avec Google.

La décision de GM d’arrêter de proposer CarPlay commencera avec le Chevrolet Blazer 2024. Ce changement aidera le constructeur à recueillir davantage de données sur la manière dont les consommateurs conduisent et rechargent les voitures électriques. L’entreprise souhaite également développer son propre système d’infodivertissement basé sur ses fonctions d’aide à la conduite telles que Super Cruise.

General Motors a commencé à travailler avec Google en 2019 pour développer le logiciel qui sera utilisé dans les futurs véhicules. Les conducteurs auront le droit à quelques applications au lancement, dont Google Maps et Google Assistant. Ce sera offert pendant huit ans. Il y aura plus tard d’autres applications, comme Spotify et Audible.

« Nous avons beaucoup de nouvelles fonctions d’aide à la conduite qui sont plus étroitement liées à la navigation », a déclaré Mike Himche, directeur exécutif de l’expérience numérique du poste de pilotage, auprès de Reuters. « Nous ne voulons pas concevoir ces fonctions de manière à ce qu’elles dépendent de la possession d’un téléphone portable ».

Edward Kummer, directeur de la division numérique de GM, ajoute : « nous pensons qu’il existe des opportunités de revenus par abonnement pour nous ». L’entreprise vise un chiffre d’affaires annuel de 20 à 25 milliards de dollars pour les abonnements d’ici à 2030.

La décision de General Motor d’abandonner CarPlay ne va pas concerner les véhicules thermiques, seulement les modèles électriques.