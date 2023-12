General Motors (GM) a déjà annoncé se séparer de CarPlay d’Apple et d’Android Auto de Google dans ses voitures électriques, mais ce n’est pas le cas de Ford. Le constructeur assure que les deux plateformes vont rester disponibles.

On reste avec CarPlay chez Ford

Jim Farley, le patron de Ford, a évoqué le sujet dans un message sur X/Twitter :

Nous nous engageons à conserver Apple CarPlay et Android Auto. Les clients de Ford apprécient ces fonctionnalités car elles les aident à garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. Nous travaillons en étroite collaboration avec Apple et Google pour créer une expérience de très haute qualité pour les clients. Et je pense que nous avons la meilleure expérience qui soit avec SYNC 4A.

Il s’agit ici d’un petit tacle à General Motors et plus exactement à la justification faite cette semaine par le groupe.

Tim Babbitt, responsable des produits d’infodivertissement chez General Motors, a expliqué que la sécurité est un facteur important pour le constructeur. Plus précisément, il parle de la distraction du conducteur causée par l’utilisation du téléphone portable au volant. Selon ses dires, CarPlay et Android Auto ont des problèmes de stabilité qui se manifestent par de mauvaises connexions, un mauvais rendu, des réponses lentes et des connexions interrompues. Et lorsque l’un ou l’autre rencontre des problèmes, les conducteurs reprennent leur téléphone, quittant la route des yeux, ce qui va totalement à l’encontre de l’objectif des plateformes comme CarPlay.

Ici, le patron de Ford insiste bien sur le fait que CarPlay et Android Auto « aident à garder les yeux sur la route et les mains sur le volant », contrairement à ce qu’affirme le cadre de GM.