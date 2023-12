General Motors (GM) a déjà annoncé qu’il ne proposera plus CarPlay d’Apple et Android Auto de Google dans ses voitures électriques et se justifie aujourd’hui. Le groupe dit le faire… pour la sécurité des conducteurs.

La justification du retrait de CarPlay chez GM

Tim Babbitt, responsable des produits d’infodivertissement chez General Motors, a expliqué à MotorTrend que la sécurité est un facteur important pour le constructeur. Plus précisément, il parle de la distraction du conducteur causée par l’utilisation du téléphone portable au volant.

Selon ses dires, CarPlay et Android Auto ont des problèmes de stabilité qui se manifestent par de mauvaises connexions, un mauvais rendu, des réponses lentes et des connexions interrompues. Et lorsque l’un ou l’autre rencontre des problèmes, les conducteurs reprennent leur téléphone, quittant la route des yeux, ce qui va totalement à l’encontre de l’objectif des plateformes comme CarPlay. La résolution de ces problèmes échappe parfois au contrôle du constructeur automobile. GM a donc préféré arrêter tout cela.

La thèse de Tim Babbitt est que si les conducteurs devaient tout faire via les systèmes intégrés du véhicule, ils seraient moins enclins à prendre leur téléphone et donc moins distraits et plus en sécurité au volant. Il admet cependant que GM n’a pas encore testé cette thèse en laboratoire ou dans le monde réel, mais il pense qu’elle a du potentiel, si les clients l’adoptent.

General Motors s’appuie sur une étude de J.D. Power pour affirmer que l’une des plaintes des conducteurs touche les problèmes avec CarPlay et Android Auto. Le constructeur a donc décidé de ne plus les proposer pour avoir à la place son propre système qui sera développé avec Google.