Apple n’a pas abandonné le nouveau CarPlay et poursuit son développement en 2025, alors que le système aurait dû voir le jour en 2024 sur les voitures.

Apple avait indiqué que les premières voitures à embarquer CarPlay 2.0 devaient voir le jour en 2024. Mais il se trouve que cette promesse n’a pas été tenue. Pourquoi ? Il n’y a pas une réponse officielle sur le sujet. Soit le développement prend plus de temps que prévu, soit les constructeurs automobiles ne sont pas très intéressés pour l’adopter, bien que certains comme Porsche et Aston Martin avaient fait une démonstration.

En attendant, Apple n’a pas (encore ?) abandonné le projet et poursuit le développement en 2025. 9to5Mac a repéré quelques changements au niveau de la bêta 2 d’iOS 18.3, qui est disponible depuis hier. La bêta ajoute notamment plusieurs références à CarPlayHybridInstrument dans l’application Plans. Cette intégration a été montrée par Apple dans les images marketing du nouveau CarPlay, qui peut afficher des directions cartographiques à côté du compteur de vitesse et d’autres instruments de la voiture.

De plus, le code de la bêta a ajouté plusieurs changements au niveau du contrôle de la climatisation de la voiture, un système qui est là aussi disponible avec CarPlay 2.0.

Dans tous les cas, le site d’Apple mentionne toujours une disponibilité pour 2024… alors que ce n’est pas la cas. Voici comment Apple présente le nouveau système :

Avec la nouvelle version de CarPlay, retrouvez le meilleur de l’expérience iPhone, directement dans votre voiture. Lorsque vous êtes au volant, votre véhicule et votre iPhone ne font plus qu’un et vous profitez d’une interface cohérente sur tous les écrans, y compris sur le tableau de bord, avec des designs adaptés à chaque constructeur qui expriment la marque et la singularité de votre voiture. Vous pouvez contrôler différentes fonctions comme la radio et la température, directement depuis CarPlay. Et avec les multiples options de personnalisation, comme les widgets ou toute une sélection de compteurs et de jauges, l’expérience au volant est vraiment unique.