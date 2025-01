CarPlay 2.0 d’Apple n’est toujours pas là, mais la nouvelle version du système pour les voitures se montre un peu plus aujourd’hui, notamment avec les widgets.

Sur X (ex-Twitter), Aaron Perris a partagé des images montrant des widgets pour CarPlay 2. Les images viennent de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). L’organisme avait déjà permis de confirmer que le développement du système d’Apple était toujours d’actualité.

Ici, les images montrent un widget avec l’horloge, la météo et le calendrier, ainsi qu’un widget pour la navigation et la lecture en cours, et encore un autre dédié spécifiquement à la lecture en cours avec un contrôle pour le passager.

Here is an upcoming look at widgets coming to CarPlay 2.0 pic.twitter.com/2mwg3VjR7H — Aaron (@aaronp613) January 14, 2025

Visuellement parlant, le design rappelle beaucoup ce que l’on retrouve déjà sur iOS et macOS. C’est assez logique en soi, Apple cherche à proposer une expérience similaire pour que les utilisateurs puissent facilement s’y retrouver, qu’importe l’appareil qu’ils utilisent.

Il est certain que la version actuelle pourrait techniquement profiter de ces widgets, mais Apple attend visiblement la version 2.0 pour les proposer.

Pour rappel, Apple avait indiqué que les premières voitures à embarquer CarPlay 2.0 devaient voir le jour en 2024. Mais il se trouve que cette promesse n’a pas été tenue. Pourquoi ? Il n’y a pas une réponse officielle sur le sujet. Soit le développement prend plus de temps que prévu, soit les constructeurs automobiles ne sont pas très intéressés pour l’adopter, bien que certains comme Porsche et Aston Martin avaient fait une démonstration.