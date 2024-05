General Motors a déjà annoncé son intention de ne plus utiliser CarPlay d’Apple dans ses voitures électriques, préférant une solution maison. Une analyse de Bloomberg montre que cette décision est assez risquée pour le constructeur, étant donné que le système d’Apple est populaire.

Le risque pour GM en abandonnant CarPlay

General Motors a mis en place une plateforme d’infodivertissement propriétaire, visant à contrôler et à personnaliser l’expérience numérique à l’intérieur de ses véhicules. Cette transition s’inscrit dans le cadre du pivot stratégique de GM visant à améliorer ses capacités logicielles et à établir un flux de revenus plus important pour les services numériques. Toutefois, le changement n’a pas été sans heurts, de nombreux clients et critiques automobiles faisant état de problèmes techniques et d’une courbe d’apprentissage abrupte associés au nouveau système.

Le nouveau système maison de GM, Ultifi, est envisagé comme une plateforme numérique complète offrant une gamme de services tels que la navigation et la diffusion multimédia en streaming, le tout complété par des modules complémentaires sur abonnement afin de générer des revenus. Malgré ces aspirations, le déploiement d’Ultifi a rencontré des obstacles importants, tels que des dysfonctionnements logiciels que les concessionnaires ont eu du mal à résoudre.

La démarche de GM est motivée par la volonté de récupérer un lien avec les clients et les données de tiers, mais la résistance des clients à l’abandon d’un système familier et populaire comme CarPlay, qui s’intègre directement à leur iPhone, constitue un défi de taille pour la stratégie du constructeur.

Il n’y a pas 40 solutions : soit GM travaille dur pour améliorer son système Ultifi et cela pourrait satisfaire les clients, soit GM devra se remettre à proposer CarPlay parce qu’il existe une demande. Apple a indiqué en 2022 que 79% des acheteurs de voitures aux États-Unis insistaient sur la prise en charge de CarPlay lorsqu’ils envisageaient d’acheter un nouveau véhicule.