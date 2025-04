Perplexity annonce la disponibilité de son assistant vocal sur son application iPhone. Les fonctions proposées par l’IA montrent clairement le retard qu’a Apple avec Siri.

Perplexity ne peut pas remplacer Siri parce qu’Apple n’autorise pas le changement de l’assistant vocal par défaut de l’iPhone. Cela oblige les entreprises proposant des outils d’IA à trouver des alternatives pour proposer une bonne expérience sur iOS.

Ici, l’application iOS de Perplexity ajoute un assistant vocal et il est possible de faire diverses requêtes. La vidéo de démonstration dévoile plusieurs fonctions comme la recherche des meilleurs cafés dans un quartier de New York avec une ambiance spécifique. L’IA répond avec une liste qui correspond à la requête.

Introducing Perplexity iOS Voice Assistant

Voice Assistant uses web browsing and multi-app actions to book reservations, send emails and calendar invites, play media, and more—all from the Perplexity iOS app.

Update your app in the App Store and start asking today. pic.twitter.com/OKdlTaG9CO

— Perplexity (@perplexity_ai) April 23, 2025